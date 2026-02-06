Passer au contenu principal

Formule 1

"Je n'ai jamais vu une liste aussi longue" : le chantier colossal qui attend Audi

Après des essais hivernaux riches en enseignements mais aussi en difficultés, Audi mesure l'ampleur du travail qui l'attend. Du jamais-vu pour Mattia Binotto !

Basile Davoine
Publié:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo de: Audi

Une semaine après les premiers essais privés de son histoire en Formule 1, Audi a du pain sur la planche. Entre le roulage de Barcelone et celui de Bahreïn, dès la semaine prochaine, l'écurie allemande a un programme extrêmement chargé. Sans que ce soit une grosse surprise, notamment en raison de l'unité de puissance conçue pour la première fois par ses soins, l'équipe officielle qui a repris le flambeau de Sauber a rencontré de nombreux problèmes en Catalogne.

La marque aux anneaux ne s'estime pas prise de court mais mesure l'ampleur de la tâche, à l'heure où il faut s'adapter à une révolution réglementaire qui ajoute de la difficulté. Certes, Audi ne part pas de zéro comme Cadillac, mais le chemin n'en est pas moins tortueux et Mattia Binotto en a conscience. 

"C'est beaucoup de travail pour toute l'équipe, beaucoup de travail pour les pilotes, pour les ingénieurs restés à l'usine : corriger tous les problèmes, le design, l'opérationnel, tout ce que nous avons vu", énumère le directeur du projet Audi F1. "Donc, pour nous, vraiment, rien ne doit être laissé au hasard : tous les détails doivent être gérés d'une manière ou d'une autre et doivent être corrigés." 

"Nous avons donc une très longue liste, une liste très, très longue, je n'ai jamais vu une liste aussi longue. Mais encore une fois, je pense que c'est une bonne chose parce que l'équipe est vraiment investie, désireuse de progresser et, d'une certaine manière, d'arriver à Bahreïn dans de meilleures conditions."

Nico Hülkenberg lors des essais privés de Barcelone

Nico Hülkenberg lors des essais privés de Barcelone

Photo de: Audi

Avec Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, Audi a tout juste franchi la barre des 1000 km parcourus en trois jours à Barcelone. Un total qui place l'écurie parmi les trois moins assidues de la semaine (si l'on excepte Williams, qui était absente) et qui est plus de deux fois inférieur à la distance accumulée par Mercedes ou Ferrari

"Si l'on regarde le tout premier jour, beaucoup de problèmes nous ont arrêtés, ont ralenti le programme de roulage, comme lors du deuxième jour", reconnaît Mattia Binotto. "Plus nous roulons, plus nous apprenons, et je pense que nous en sommes vraiment à ce stade-là. C'est un projet fantastique, comme nous le croyons tous, nous sommes tous investis, mais nous savons aussi qu'il y a encore beaucoup à construire, beaucoup à développer."

"Mais encore une fois, ces trois jours de roulage ont été très, très importants ; je pense que nous nous en sortons plutôt bien compte tenu de là où nous en sommes dans notre parcours. La fiabilité est toujours un point très critique, mais nous avons rencontré plusieurs problèmes, des petits, rien de dramatique, et je pense que là encore il y a beaucoup de positif pour la suite."

Lire aussi :

