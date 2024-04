Quand Ecclestone sort seul vainqueur d'un pari entre Pérez et Horner

Les bonnes qualifications de Sergio Pérez au Grand Prix du Japon le week-end dernier ont pu en étonner plus d'un. Il est vrai que les samedis sur le circuit de Suzuka n'avaient jamais vraiment été le fort du pilote Red Bull qui, avant 2024, avait signé sa meilleure performance en 2022 en se hissant à la quatrième place de la grille.

Outre les spectateurs très intéressés de voir où se situerait le Mexicain par rapport à son coéquipier Max Verstappen quasiment intouchable avec la RB20, Christian Horner, directeur d'équipe de Red Bull, était lui aussi particulièrement intrigué par la performance de son pilote. Au vu de ses qualifications passées, le Britannique a même fait un pari et a proposé de payer Pérez s'il parvenait à se placer sur la première ligne de la grille.

C'est finalement ce qu'il a fait en se classant deuxième, manquant de battre la pole de Verstappen pour seulement 0"066. Cependant, au moment de récupérer ses gains auprès de son directeur d'équipe, Pérez a avoué qu'il avait passé un autre accord avec l'ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, et que l'argent lui reviendrait.

"J'avais parié avec lui [Pérez] au sujet de sa place sur la première ligne, parce que sa meilleure performance en qualifications ici avait été P4 ", a expliqué Horner. "Mais finalement, après avoir gagné le pari, il m'a dit qu'il devait exactement la même somme d'argent à Bernie Ecclestone. Il a donc donné l'argent à Bernie, qui a été le véritable bénéficiaire de la première ligne de Checo. Ce cher Bernie continue à gagner de l'argent alors qu'il n'est même plus là."

Sergio Pérez en pleine accolade avec Christian Horner après sa deuxième place au Grand Prix du Japon.

Si la situation a bien amusé Horner, le Britannique n'a néanmoins pas manqué de saluer le comportement offensif de Pérez tout au long du Grand Prix du Japon, notamment dans le 130R.

"Checo en particulier a réalisé un excellent week-end en se qualifiant à moins d'un dixième de son coéquipier", ajoute Horner. "Son rythme de course était solide, et il a évidemment eu l'inconvénient de devoir revenir dans le trafic."

"Il y a eu quelques moments où je dois admettre que j'ai fermé les yeux quand il est entré dans le 130R. [Je me suis dit :] 'C'était nécessaire de faire ça ici ? Tu ne peux pas attendre la ligne droite ?' Il n'avait pas l'air d'avoir trois enfants quand il a fait ce dépassement."

Il sait qu'il est en fin de contrat et que c'est sa place qu'il a à perdre.

Rappelons que le pilote de 34 ans arrive au terme de son contrat en fin de saison. Avec trois deuxièmes places à Bahreïn, Djeddah et Suzuka depuis le début de la saison et une seconde position au classement pilote avec 64 points, Pérez renforce ses chances de rester chez Red Bull en 2025.

Horner a déclaré que le Mexicain devait simplement continuer à faire ce qu'il faisait déjà pour assurer sa place l'année prochaine. "Je pense que sa confiance est grande. Il est très concentré sur son travail et il se sent à l'aise dans l'équipe. Il sait qu'il est en fin de contrat et que c'est sa place qu'il a à perdre. Il est très apprécié dans l'équipe et il a commencé la saison de la meilleure façon possible."