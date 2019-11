Après avoir eu "honte", Ferrari ne critique plus les pneus 2019

En début de saison, dans la lignée de plusieurs doublés signés par Mercedes, la grogne s'était emparée d'une partie des écuries, menées par Ferrari et Red Bull, qui estimaient que les pneus version 2019 favorisaient la marque allemande. Une affirmation forte, basée en partie sur le choix fait par Pirelli de généraliser la bande de roulement moins épaisse, qui avait été employée lors de trois courses à risques en 2018, afin d'éviter au maximum le phénomène de blistering (cloquage dû à la surchauffe de la surface du pneus).

Le débat était tel qu'un vote a même été organisé fin juin pour décider d'un éventuel retour aux pneus 2018. Le projet de revenir en arrière avait échoué puisque cinq écuries avaient à l'époque voté pour et cinq contre, alors qu'il fallait une majorité d'au moins 70 % pour valider un retour, plus tard dans l'année, aux gommes de la saison précédente. Ferrari, par la voix de Mattia Binotto, avait alors expliqué ressentir de la "honte" suite au résultat de ce scrutin, puisque un retour en arrière aurait permis de "resserrer le peloton".

Cinq mois plus tard, le débat sur les pneus 2019 a totalement disparu ; les esprits chagrins diraient que l'amélioration des performances et des résultats de la Scuderia et de Red Bull est sans doute le facteur principal de ce changement d'attitude. Un changement si important que les gommes 2019 sont désormais vues comme une solution de repli crédible, voire souhaitable pour certains, si jamais les enveloppes 2020 ne lèvent pas les doutes qui planent sur elles après les essais libres d'Austin. Un possible vote a déjà été évoquée.

Quand Motorsport.com a eu l'occasion, en exclusivité, d'interroger Mattia Binotto sur le silence qui entoure désormais son appréciation des pneus 2019 fournis par Pirelli après les propos forts de l'été, celui-ci a expliqué qu'une "combinaison de facteurs" expliquait que Ferrari n'avait plus de difficultés. "D'abord, nous comprenons un peu plus notre voiture désormais, en termes de réglages et d'équilibre. Nous avons améliorer notre manière d'aborder ça."

"Le package aéro apporté à Singapour a été un pas en avant significatif, ce qui a permis aux pneus d'être dans une meilleure position au niveau de la fenêtre [de fonctionnement], au niveau de la dégradation également. Et je pense qu'en plus de cela, nous commençons à comprendre un peu plus ces pneus. Nous extrayons le plein potentiel de la voiture, surtout en qualifications."

De là à dire que le problème venait finalement plus des écuries que des pneus, il n'y a qu'un pas que l'on ne franchira pas.