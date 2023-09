Gasly a "mal au cœur", mais Alpine a priorisé la course

Pour la cinquième fois sur les six derniers Grands Prix, aucune Alpine n'a atteint la Q3. Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ont pourtant pas démérité à Suzuka, respectivement douzième et quatorzième de la seconde phase des qualifications, le premier avec seulement 0"044 de déficit sur la dixième place occupée par Fernando Alonso.

Bien que déçu, Gasly ne se laisse pas décourager. "On savait qu'on allait se bagarrer plus ou moins pour ces positions", déclare le Français à Canal+. "Je pense que de mon côté on a réussi à maximiser. On a eu des essais libres plus compliqués, où on s'est un petit peu cherchés. Après, je pense que pour la qualif, on a réussi à maximiser la voiture qu'on a."

"Malheureusement aujourd'hui, ça fait quelques week-ends où on se qualifie 12e, je pense que c'est là où on est. C'est extrêmement serré, il ne manque pas grand-chose... 44 millièmes, c'est sûr que ça fait mal au cœur, mais bon, il faut mieux travailler."

"On voit qu'il y a des AlphaTauri devant nous, qui étaient quand même loin derrière en début de saison, McLaren aussi ; tout le monde s'améliore, tout le monde fait des progrès, maintenant il faut qu'on continue à aller dans cette direction. Après, bien sûr qu'on n'est pas là où on voudrait, mais on sait que depuis cette position on arrive à se battre. On est partis 12e la semaine dernière et on a fini sixième, donc on va tout faire pour aller chercher des points aussi demain."

Esteban Ocon et Pierre Gasly en piste à Suzuka

Le son de cloche est similaire du côté d'Ocon, également auprès de Canal+ : "À Singapour, on était à peu près sur les mêmes positions pendant les essais libres et on a réussi à faire un bon step sur la qualif, qu'on n'a pas réussi à faire maintenant, donc je suis forcément assez déçu. On n'a pas assez progressé de vendredi à samedi. On est tout proches entre les deux voitures encore une fois, mais ça ne suffit pas pour entrer en Q3. Ce n'est pas un bon samedi pour nous."

Le natif d'Évreux est toutefois encouragé pour ce dimanche, compte tenu des options tactiques dont Alpine s'est assuré de disposer. "On a choisi une stratégie un petit peu plus vers la course que vers la qualification, en gardant plus de pneus durs que certaines des autres équipes, donc on va voir où ça nous mène, et si on peut en tirer bénéfice", souligne Ocon.

"Je pense que généralement, je me sens assez bien en course", renchérit Gasly. "En dégradation des pneus, j'arrive à bien gérer la voiture, donc il faudra voir demain. On a essayé aussi de garder deux trains de pneus durs, c'est différent des AlphaTauri, donc je pense que là-dessus on va avoir une carte à jouer. Après, il va falloir se bagarrer avec Alonso : on pouvait le faire le week-end dernier, je pense qu'il est un poil plus vite sur un tracé comme Suzuka, mais j'espère qu'on va être proches de lui en piste et qu'on va pouvoir tenter quelque chose."