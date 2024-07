George Russell risque la disqualification au GP de Belgique !

George Russell pourrait perdre sa victoire à Spa. Les premières vérifications techniques effectuées après l'arrivée ont révélé une monoplace sous le poids réglementaire, après que le carburant ait été retiré. Les commissaires de course doivent maintenant étudier le dossier.

"Après la course, la voiture numéro 63 a été pesée à 798,0 kg, ce qui est le poids minimum requis", indique Jo Bauer, délégué technique de la FIA. "Par la suite, le carburant a été vidangé et 2,8 litres de carburant ont été retirés. La voiture n'avait pas été complètement vidangée en suivant la procédure de vidange soumise par l'équipe dans ses documents légaux, comme le veut l'article TR 6.5.2."

"La voiture a été pesée à nouveau par la FIA [sans carburant, ndlr] sur les balances internes et externes et le poids était de 796,5 kg. Le calibrage des des balances externes et internes a été confirmée et le concurrent en a été témoins."

"Puisque ce nombre est 1,5 kg sous le poids minimum demandé par l'article TR 4.1, qui doit aussi être respecté à tout moment, j'en informe les commissaires."

Mise à jour : George Russell a été disqualifié de l'épreuve

George Russell risque tout simplement d'être exclu de la course, comme le prévoit l'article 35.3 du règlement sportif, sauf si Mercedes parvient à justifier pourquoi sa monoplace était trop légère.

VIDÉO - Le résumé du GP de Belgique

Parti sixième, Russell est remonté au cinquième rang au départ puis a doublé Sergio Pérez. Il a pris la tête à la faveur d'une stratégie à un arrêt et a contenu Lewis Hamilton en fin de course, pour s'offrir son troisième succès en Formule 1.

Une disqualification de Russell offrirait la victoire à Hamilton et Oscar Piastri remonterait au deuxième rang devant Charles Leclerc.