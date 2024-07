Russell n'avait "définitivement pas anticipé" sa victoire

Tout au long du week-end, George Russell semblait perdu face au manque de rythme de Mercedes sur le circuit de Spa. Ce dimanche, c'est pourtant l'Anglais qui a franchi la ligne d'arrivée en tête, au terme d'une course au déroulement inattendu.

Après avoir pris l'avantage sur Lando Norris au départ, Russell était cinquième en début d'épreuve. Plus à l'aise que prévu dans la Mercedes, il ne pouvait cependant pas doubler Oscar Piastri et a donc été parmi les premiers à passer par les stands... pour la seule fois de la course. Très confiant quant à la dégradation de ses gommes, il a voulu rester en piste jusqu'au bout, et bien lui en a pris.

Russell a pris l'avantage sur Sergio Pérez en piste et a profité des seconds arrêts des autres pilotes pour se retrouver en tête. Lewis Hamilton, longtemps leader, est revenu dans ses roues à quatre tours du but mais n'a même pas pu porter une attaque. Il s'est ainsi offert son troisième succès en F1, et le deuxième sur les quatre dernières courses. Mercedes a de son côté décroché son premier doublé depuis le GP du Brésil 2022, théâtre du premier succès de Russell.

Mise à jour : George Russell a été disqualifié de l'épreuve pour avoir roulé avec une monoplace trop légère

"Un résultat incroyable, incroyable", a résumé le pilote Mercedes à sa descente de la monoplace. "On n'avait définitivement pas anticipé ça ce matin dans la réunion stratégie, mais la voiture était vraiment, vraiment incroyable. On a fait beaucoup de changements vendredi soir, et les pneus se comportaient tout simplement bien. Je n'arrêtais pas de dire 'Je pense que je peux faire un arrêt' et on a fait un très bon travail dans la stratégie."

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Bravo à Lewis, parce qu'il a contrôlé les courses et si les circonstances avaient été légèrement différentes, je suis certain qu'il aurait gagné. Mais un doublé pour l'équipe est incroyable, c'est incroyable d'aborder la pause comme ça."

Russell a beaucoup poussé pour cette stratégie à un arrêt, qu'il a été le seul avec Fernando Alonso à adopter parmi les pilotes dans les points, mais il ne veut pas être le seul à récolter les lauriers pour cette décision.

"J'étais très concentré en course. Il faudra que je réécoute la radio mais c'était un effort collectif, Joey, Leo, tous les gars de la stratégie ont fait un travail incroyable. C'est toujours un travail d'équipe. On a tenté le coup, mais ce n'était possible que parce que la voiture avait un excellent comportement et que le rythme était là. Donc oui, un doublé, un résultat incroyable."