Vettel : Le silence sur la guerre Russie-Ukraine n'est pas une option

Quelques heures après le début de l'invasion russe en Ukraine, Sebastian Vettel a pris la parole pour annoncer qu'il ne participerait pas au Grand Prix de Russie 2022 si l'épreuve était maintenue. Déjà applaudi pour ses positions sur des questions environnementales et sociales l'an dernier, le quadruple Champion du monde a reçu de nouveaux éloges à la suite de cette promesse de boycott.

D'autres pilotes de la grille se sont eux aussi exprimés sur le conflit à l'est de l'Europe sans pour autant prendre une position aussi forte que celle de Vettel. Mais selon l'Allemand, le plus important n'est pas de se montrer ferme en public mais d'espérer une solution pacifique au conflit. "Je pense que tout le monde a une opinion, la question est de savoir si tout le monde ose toujours partager son opinion. Sur ça, je ne suis pas timide, bien au contraire. Je pense qu'il existe certains sujets où l'on ne peut pas rester silencieux", a indiqué le pilote Aston Martin.

"Quand on commence la journée avec ces nouvelles, c'est un sentiment étrange de sortir du lit, de se motiver quand on sait exactement qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Il y a déjà des gens innocents qui doivent mourir. On ne peut pas imaginer cette situation. Je ne pense pas qu'il y ait de gagnant avec ce genre de choses. [C'est un] choc total et je pense que les conséquences sont très claires."

"En ce moment, tout le monde est préoccupé par soi-même mais, bien sûr, c'est un problème qui est plus important que tout le reste. Je suis sûr que tous les autres pilotes partagent cet avis, toute autre chose me surprendrait. Mais ce n'est pas important de savoir si nous en parlons ou non au début. Le plus important, c'est que la situation se détende et prenne fin. Je pense que personne ne souhaite qu'elle s'aggrave et devienne encore plus incontrôlable mais cela semble très difficile pour le moment."

Sebastian Vettel

Face à cette guerre, la Formule 1 a choisi de ne pas se rendre en Russie cette année "dans les circonstances actuelles". Si le championnat n'est pas à l'abri de pressions financières à la suite de cette décision, Vettel a affirmé que certains sujets dépassaient tout simplement le cadre des affaires.

"Les valeurs et la morale devraient passer avant tout le reste", a-t-il assuré. "Le business n'est pas du tout important. Je ne peux pas imaginer que des gens partent à la guerre et meurent. Comme tout le monde, je me suis assis, j'ai appris beaucoup de choses en cours d'Histoire et j'ai beaucoup écouté. J'ai trouvé ça très intéressant, ce qui s'est passé."

"Je pense toujours qu'il est extrêmement important de continuer à avoir ces choses-là en tête et de continuer à être sensibilisé. On ne peut pas oublier des choses comme celles-là et on est d'autant plus conscient de ces choses-là maintenant. Comme je l'ai dit, il y avait un espoir que la situation se calme. C'est terrible que cela devienne incontrôlable."

Vettel a également expliqué que la guerre en Ukraine rendait la F1 insignifiante. "Que quelqu'un roule rapidement ou lentement, que la voiture soit bonne ou non, tout cela est secondaire. Nous avons tous grandi sans confrontation, sans guerre. Il y a eu une phase à la fin des années 1990 mais, pour être honnête, j'étais encore un enfant à l'époque. Je ne l'avais pas remarqué et je ne ne comprenais pas grand-chose."

"Aujourd'hui, voir et entendre que des gens sont envoyés au front et mettent leur vie en danger, et que certains sont déjà morts, c'est terrible. En tant qu'être humain, on ne peut le voir que de cette façon. Je ne comprendrais pas si l'on ne pouvait pas le voir comme ça. Même si, en tant qu'athlète, on vous dit toujours de ne pas s'impliquer et de rester en dehors de ça, il y a simplement des questions plus importantes. Et je n'ai aucune problème à faire part de mon opinion sur celles-ci."

Interrogé sur un éventuel message à faire passer pour l'Europe, Vettel a répondu : "Je ne peux pas parler pour l'Europe. Mais je pense que je suis autant européen que beaucoup d'autres. Donc [je suis] très, très choqué. J'aimerais que cela se calme mais certaines personnes semblent être possédées par la folie. Je pense qu'ils ont leur propre vérité et leur propre réalité. Ça n'a pas de sens que les autres doivent ensuite en souffrir et être punis de leur vie."

Propos recueillis par Stefan Ehlen