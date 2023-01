Haas présentera ses nouvelles couleurs dans quelques jours

Charger le lecteur audio

Dernière à annoncer ses intentions, première à lever le voile ! Seule écurie à n'avoir pas encore officialisé une date de présentation, Haas F1 Team a fait savoir ce mercredi qu'elle dévoilerait ses nouvelles couleurs dès la semaine prochaine. C'est dès mardi prochain, le 31 janvier dans l'après-midi, que l'écurie américaine donnera un aperçu de sa nouvelle monoplace. Un aperçu seulement, car Haas ne présentera que sa livrée pour la saison 2023, et non la véritable VF-23, attendue un peu moins d'un mois plus tard pour les essais hivernaux à Bahreïn.

Cette livrée devrait évoluer par rapport à celle très sobre de l'année passée puisque Haas a annoncé en fin d'année dernière avoir conclu un nouvel accord avec un sponsor titre, MoneyGram, dont la présence sera forcément significative sur la robe de la machine toujours propulsée par une unité de puissance Ferrari.

Du côté des pilotes, l'équipe dirigée par Günther Steiner accueillera l'expérimenté Nico Hülkenberg pour succéder à Mick Schumacher aux côtés de Kevin Magnussen. L'objectif sera de faire mieux qu'en 2022 en marquant plus régulièrement des points et en améliorant la huitième place obtenue au championnat constructeurs.

Haas sera la première à lancer le bal des présentations F1, qui se poursuivra trois jours plus tard à New York avec Red Bull. Puis les choses s'accélèreront au cours des deux semaines suivantes, avant de retrouver l'ensemble du paddock à Sakhir pour les essais (23-25 février) puis le Grand Prix d'ouverture (5 mars).

Les dates des présentations F1 2023

Équipe Date Lieu Haas (livrée) 31 janvier, 15h À confirmer Red Bull 3 février, 15h New York Williams (livrée) 6 février, 15h À confirmer Alfa Romeo 7 février Zurich AlphaTauri (livrée) 11 février New York McLaren 13 février À confirmer Aston Martin 13 février, 20h Silverstone Ferrari 14 février À confirmer Mercedes 15 février Silverstone Alpine 16 février Londres