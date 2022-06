Hamilton résigné : "Rien sur cette voiture ne semble fonctionner"

Charger le lecteur audio

Alors que Mercedes cherche à se dépatouiller de ses problèmes de marsouinage mais aussi de performance pure avec la W13, Lewis Hamilton a de nouveau joué les cobayes lors des essais libres du Grand Prix du Canada. Le Britannique a utilisé lors de la première séance un fond plat découpé, compromettant l'appui pour tenter d'atténuer le phénomène de rebond. Il a ensuite pris une direction complètement opposée à celle de son coéquipier George Russell avec ses réglages lors de la deuxième séance.

Lors de ces EL2, Hamilton est revenu à la spécification initiale du fond plat sur sa Mercedes, mais on l'a entendu décrire une voiture "inconduisible" à la radio, notamment en fin de séance. Des propos qu'il a précisés à l'issue de la journée, avec un fatalisme non dissimulé.

"Globalement, rien que nous faisons sur cette voiture ne semble fonctionner", déplore-t-il. "Nous essayons donc différents réglages. George et moi avons utilisé des réglages très différents en EL2, juste pour voir si une façon de faire fonctionnait et l'autre pas. Je vais attendre de savoir comment c'était pour lui, mais pour moi c'était un désastre. C'est comme si la voiture empirait, comme si elle devenait de plus en plus mauvaise. Nous allons continuer à travailler là-dessus, c'est comme ça, je pense que c'est la voiture pour l'année. On doit juste tenir le coup et travailler dur pour concevoir une meilleure voiture l'année prochaine."

C'est la pire voiture que j'aie jamais eue ici. Lewis Hamilton

Historiquement à l'aise et performant sur le circuit Gilles-Villeneuve, Hamilton a cette fois eu la sensation d'y vivre un calvaire, signant le huitième puis le 13e chrono lors des deux séances d'essais libres.

"Ce n'est pas le Montréal que je connais, auquel je suis habitué et que j'ai connu dans ma carrière", regrette-t-il encore. "C'est la pire voiture que j'aie jamais eue ici. J'espère que d'ici demain [samedi] on pourra faire quelques changements. Mais ce sont tout simplement les fondamentaux de la voiture : elle est comme ça. Et ça va être difficile."

Sixième puis septième au volant d'une W13 qu'il semble davantage maîtriser, George Russell n'était pas beaucoup plus satisfait pour autant à l'issue de sa journée de vendredi.

"Notre performance n'était pas au niveau où nous voulons être", peste-t-il. "On est encore loin du rythme par rapport aux deux équipes de devant. Mais il y a aussi d'autres gars : Fernando [Alonso], Sebastian [Vettel], ils sont très forts aussi. On a du boulot."