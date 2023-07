Hamilton : Des vortex "hallucinants" expliquent les difficultés de Mercedes

Mercedes a apporté des évolutions majeures à sa W14 à partir du Grand Prix de Monaco, au niveau du plancher, des suspensions avant et des pontons, afin de relancer sa saison 2023 et de réduire l'écart sur Red Bull. Malgré un gain de performance notable, Lewis Hamilton et George Russell ont parfaitement conscience qu'il en faudra davantage avant que les Flèches d'Argent puissent jouer la victoire à la régulière.

Mercedes prévoit d'apporter de nouvelles évolutions, mais Hamilton doute qu'elles permettent un gain de performance tel que celui récemment obtenu par les McLaren. "Tout est possible, mais je ne crois pas que nous ayons actuellement un plan pour ce genre de bond en avant", estime le Britannique.

Et lorsqu'il lui est demandé pourquoi cela prend si longtemps à Mercedes de libérer l'appui aérodynamique nécessaire pour réduire l'écart sur Red Bull, Hamilton mentionne des flux d'air extrêmement complexes que l'équipe met du temps à comprendre : "Le truc que nous ne pouvons pas voir, c'est le flux d'air tout au long de la voiture. C'est limité quand on regarde dans la soufflerie, car on ne peut pas déplacer la voiture dans tous les sens."

"Il y a des simulations avec les nouvelles règles que nous avons et tous les nouveaux outils dont nous disposons pour créer et comprendre les structures de flux d'air sous la voiture. Tous ces vortex vous feraient halluciner si vous voyiez ce qui se passe sous la voiture, c'est très différent des générations précédentes de monoplaces. Examiner cela, ça prend du temps."

Lewis Hamilton (Mercedes)

"Bien sûr, les ressources sont très limitées par ailleurs, alors il faut faire attention aux décisions que l'on prend. Si on fonce dans une direction, on peut perdre des semaines de développement qui peuvent représenter des dixièmes de seconde en performance, alors il faut être très méthodique dans la manière dont ils mènent ce processus. J'aimerais que ça aille plus vite, mais malheureusement non."

Hamilton indique qu'une récente réunion à laquelle ont participé les principaux ingénieurs de l'écurie a montré que tout le monde travaillait à l'unisson. Le septuple Champion du monde a par ailleurs réitéré sa confiance vis-à-vis du directeur technique James Allison, qui a repris ce rôle en début d'année.

"Il y a des choses dans les tuyaux pour de nombreuses courses à venir, et c'est toujours le cas car ça prend du temps de construire des choses. James est super. Nous avons une excellente relation. Il sait quand être strict – je crois qu'il n'est jamais tendre, à vrai dire !"

"Nous avons fait une super réunion l'autre jour avec tous les directeurs des différents départements, George et moi, juste pour s'assurer d'être sur la même longueur d'onde. La communication était excellente et nous leur faisons confiance à 100%. Je pense que collectivement, nous finirons par y arriver. Ça va juste prendre du temps", conclut l'Anglais.

Lire aussi : Mercedes continue de viser la victoire en 2023