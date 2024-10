Horner révèle que Marko voulait évincer Ricciardo dès l'Espagne

Si l'aventure de Daniel Ricciardo avec AlphaTauri/VCARB s'est achevée au moment du Grand Prix de Singapour, elle aurait pu se terminer encore plus tôt puisque Christian Horner, le directeur de Red Bull, a révélé qu'Helmut Marko souhaitait l'évincer après le GP d'Espagne.

C'est en effet Liam Lawson qui sera dans le baquet de la VCARB 01 dès la prochaine épreuve à Austin, en remplacement de Ricciardo, remercié un peu plus d'un an après son retour en tant que titulaire en Formule 1. Mais les choses auraient visiblement pu prendre une tournure bien plus expéditive.

S'exprimant dans le cadre du podcast F1 Nation, Horner a ainsi déclaré : "[Ricciardo] a mal commencé la saison, puis Miami a été un week-end à deux visages. Le vendredi et le samedi matin ont été fantastiques, et ça ressemblait au Daniel d'antan, qui défendait contre les Ferrari et pilotait la voiture au-delà de ce qu'elle pouvait faire. Mais le samedi après-midi et le dimanche ont été désastreux. Alors, aux alentours de Barcelone, Helmut ne voulait plus qu'il pilote la voiture, et il était déjà beaucoup sous pression."

Lors du GP d'Espagne, Ricciardo arborait d'ailleurs sur son casque une inscription "Not without a fight" ("Pas sans me battre") faite au feutre noire, qui prend un sens nouveau avec cette révélation de Horner. Ce dernier a d'ailleurs ajouté que les propos tenus par Jacques Villeneuve au Canada, quand le champion du monde 1996 s'était tout bonnement demandé "Pourquoi est-il encore en F1 ?", avaient motivé le vainqueur de huit GP à produire l'un de ses meilleurs week-ends de la saison.

"Lorsque nous sommes arrivés à Montréal, c'est en fait ce cher Jacques Villeneuve qui l'a remonté en lui faisant des reproches, et ça l'a vraiment stimulé, car la façon dont il a piloté la voiture ce week-end-là, il l'a prise à bras-le-corps et a réalisé un très bon week-end de course. J'ai donc dit [à Ricciardo] d'appeler Jacques à chaque Grand Prix, pour le reste de l'année, parce que quoi qu'il ait dit, ça a fonctionné."

Ça n'a jamais été assez convaincant pour dire 'OK, nous devrions échanger les deux pilotes'.

Dès son retour en F1 l'an passé, et plus encore en début de saison 2024, Ricciardo apparaissait comme un candidat sérieux au baquet de Sergio Pérez chez Red Bull. Toutefois, en dépit d'une campagne loin d'être convaincante jusqu'ici pour le Mexicain, l'Australien n'a lui-même pas su se montrer à la hauteur des attentes placées en lui, de sorte que son sort a fini par devenir inéluctable.

"J'ai fait de mon mieux pour lui donner le plus de temps possible dans la voiture afin qu'il puisse faire ses preuves. Sinon, il aurait été écarté de la voiture après Barcelone. Tous les pilotes sont sous pression, mais la raison pour laquelle Daniel était dans cette voiture était de se repositionner pour pouvoir prendre la relève si Checo n'était pas à la hauteur."

"Le problème, c'est qu'ils ont tous les deux eu des problèmes de forme à divers moments. Checo a très bien commencé la saison, très fort, et Daniel avait des difficultés. Et puis, évidemment, quand Checo a décliné, Daniel a retrouvé un peu de forme. Mais ça n'a jamais été assez convaincant pour dire 'OK, nous devrions échanger les deux pilotes'."

Horner a par ailleurs expliqué que le choix de faire courir Lawson sans attendre a pour but de s'assurer de ce que le Néo-Zélandais est capable de faire, alors que Red Bull réfléchit au sort de Pérez à plus long terme. "Nous avons besoin de réponses pour avoir une vision d'ensemble en termes de pilotes. Avec six courses restantes, c'est l'occasion parfaite d'aligner Liam aux côtés de Yuki [Tsunoda] pour voir comment il se comporte."

"Cela va au-delà de VCARB. Cela englobe Red Bull Racing. Bien sûr, nous avons un contrat avec Sergio pour l'année prochaine, mais il faut toujours être attentif à ce qui vient après. Et est-ce que ce sera Liam, ou devrons-nous regarder en dehors de notre pool ? Ou bien l'un des autres juniors pourra-t-il prendre le relais en temps voulu, comme Isack Hadjar ou Arvid Lindblad ?"

Avec Jonathan Noble et Oleg Karpov