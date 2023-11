Horner : "Ça va se resserrer" et mettre Red Bull "à l'épreuve"

En conclusion d'un week-end d'Interlagos particulièrement compliqué pour Mercedes, Lewis Hamilton a estimé que l'avenir face à Red Bull serait un défi difficile à relever en 2024. "La Red Bull est si loin devant que je pense qu'elle le sera encore pendant deux ans", a lâché le septuple Champion du monde, qui oscille régulièrement entre optimisme et pessimisme pour la saison prochaine.

Une vision des choses qui n'est toutefois pas partagée chez Red Bull en dépit d'une domination écrasante cette année puisque seul le Grand Prix de Singapour lui a échappé pour le moment. Au Brésil, Max Verstappen a gardé la mainmise sans trembler mais l'écurie de Milton Keynes insiste quant au fait de ne rien prendre pour acquis. Et même dans un contexte où la sanction de réduction du temps de soufflerie est désormais levée, Christian Horner ne jure que par les efforts à consentir devant un plateau que lui prédit plus resserré.

Interrogé sur les indicateurs en soufflerie sur le projet 2024, le directeur de Red Bull rappelle qu'il est "toujours difficile d'en tirer des conclusions" mais admet que "beaucoup de titres mondiaux sont gagnés en soufflerie à cette période de l'année".

"On a une excellente voiture, une excellente base", précise-t-il. "On doit continuer à la faire évoluer, mais il est évident que les bénéfices vont diminuer parce que l'on atteint le sommet de la courbe. Et on peut voir qu'il y aura un effet accordéon. Ça va se resserrer et nous mettre à l'épreuve, c'est certain. Mais l'équipe est très, très motivée. On peut voir que personne ne s'est relâché depuis que l'on a remporté le championnat. Tout le monde est encore à fond."

Ne faire preuve d'aucune suffisance, c'est ce à quoi veille la direction de Red Bull. Pour Christian Horner, l'exemple du Grand Prix de São Paulo en est d'ailleurs une parfaite démonstration.

"Il faut continuer à progresser dans tous les domaines", martèle-t-il. "Avoir lâché cette course [au Brésil] l'an dernier nous a fait mal, car notre performance n'était pas aussi solide que ce que l'on aurait aimé. On avait le sentiment de ne pas avoir bien réglé la voiture. Alors on a tiré les leçons de l'an dernier et on les a bien appliquées, en mettant l'accent sur la course pour la voiture. Et on est reparti avec la pole, la victoire en course sprint et en Grand Prix, avec une troisième et une quatrième place pour Checo [Pérez], donc c'était un week-end très solide."