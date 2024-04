Horner : "Ricciardo est déjà passé par là, il va rebondir"

Alors que son début de saison est loin d'impressionner les observateurs, Daniel Ricciardo n'a pas pu démontrer grand-chose lors du Grand Prix du Japon à Suzuka, pris qu'il fut dans un accrochage et un accident avec la Williams d'Alexander Albon dès le troisième virage. L'Australien a donc signé un nouveau zéro pointé, lui qui n'a toujours pas inscrit la moindre unité au classements pilotes, une situation sportive qui contraste avec celle d'un Yuki Tsunoda bien plus en verve.

La situation est d'autant plus étonnante que, l'an passé, alors qu'il était revenu à la compétition en cours de saison, il avait semblé rapidement se mettre dans le rythme et s'était très vite replacé comme un candidat crédible à la succession de Sergio Pérez chez Red Bull, si jamais le Mexicain voyait son contrat ne pas être renouvelé. Aujourd'hui, les rumeurs vont plus dans le sens d'un Ricciardo déjà sous pression au sein de l'écurie Visa Cash App RB, pression renforcée par diverses sorties d'Helmut Marko.

Directeur de Red Bull Racing et très intéressé par les performances du pilote qui a remporté sept de ses huit victoires du côté de Milton Keynes, Christian Horner s'attend à ce qu'il rebondisse rapidement, quand il parviendra à réaliser un week-end propre.

"Daniel est un grand garçon, il connaît le métier, il sait comment les choses se passent", a déclaré le Britannique. "Il lui suffit d'obtenir de bons résultats pour retrouver le sourire. Son coéquipier est en train de performer et cela vous met naturellement la pression. Mais il est déjà passé par là. Je suis sûr qu'il va rebondir. Nous n'en sommes qu'à la quatrième course."

Concernant l'accident du premier départ à Suzuka, Horner ne blâme pas l'Australien : "On aurait dit que Daniel regardait à gauche et qu'Alex était à droite, une sorte d'incident de course. C'est un endroit dangereux pour une sortie de piste et heureusement, ils s'en sont tous les deux sortis. Mais d'après ce que j'ai vu, il est difficile de désigner un responsable."

Daniel Ricciardo avec une ingénieure Pirelli lors du test de Suzuka. Photo de: Pirelli

Cet incident tombe d'autant plus mal que Ricciardo avait réussi à se qualifier à 0"055 de Tsunoda en Q2, soit le plus faible écart entre les deux équipiers chez VCARB depuis le début de saison. Le Japonais a terminé la course au dixième rang, inscrivant au passage un point de plus cette saison après les six marqués à Melbourne.

Au moins le pilote de 34 ans a-t-il rapidement pu se remettre en scelle et aligner les tours du circuit de Suzuka puisqu'il prenait part aux tests Pirelli mardi dernier. "Journée productive avec Pirelli, pour tester quelques composés 2025", a-t-il déclaré au soir de ce roulage, en commun avec l'écurie Stake F1 et au cours duquel il a bouclé 106 tours.

"Malheureusement, nous avons eu peu de roulage en matinée en raison des conditions météo, mais sur une note positive, cela nous a permis d'explorer à la fois les gommes pluie et intermédiaires, que nous n'utilisons pas souvent. Le programme de l'après-midi s'est déroulé sans problème ; nous avons terminé notre plan de marche et nous avons pu fournir des données utiles à Pirelli. À titre personnel, c'était bien de faire quelques tours de Suzuka après notre week-end."

Avec Filip Cleeren et Jonathan Noble