17e pole sans victoire pour Leclerc : "Arrêter avec cette statistique"

Pour la 17e fois de sa carrière, Charles Leclerc est parti en pole position sans s'imposer à l'arrivée. Le Grand Prix des États-Unis a mal tourné pour le pilote Ferrari, surpris dès l'extinction des feux par Lando Norris avant de faire les frais d'une stratégie à un seul arrêt qui n'était pas adaptée.

Avec 21 pole positions à son actif au total, et "seulement" 5 victoires en Formule 1, dont une depuis la deuxième place, le Monégasque prolonge une statistique qui lui colle de plus en plus à la peau et s'en agace.

"Je pense qu'il faudrait surtout arrêter avec cette statistique", déplore-t-il au micro de Canal+. "Je fais un très bon job les samedis et ça tombe toujours sur une statistique négative où, après, malheureusement, en course on n'arrive pas à convertir. Mais bon, aujourd'hui je n'ai pas la voiture pour convertir le dimanche. J'espère qu'un jour je l'aurai et ensuite je changerai cette statistique. Pour l'instant je suis très content de la voiture qu'on a le samedi. Après, très clairement, en dégradation des pneus, on est moins bons que les autres pour l'instant."

Sixième sous le drapeau à damier à Austin, Charles Leclerc explique que Ferrari avait des données qui laissaient penser que cette stratégie à arrêt unique pouvait fonctionner.

"Je comprends car les chiffres qu'on avait avant la course nous disaient que c'était très serré entre un et deux arrêts", précise-t-il. "Mais ça ne l'était pas puisque tout le monde a fait deux arrêts, sauf nous. Donc il va falloir que l'on regarde ces chiffres et que l'on comprenne où l'on a fait une erreur, car ce n'était pas ce qu'il fallait aujourd'hui. On a perdu beaucoup de points, ça fait mal."

Interrogé sur la consigne d'équipe reçue en fin de course, qu'il a appliquée tout en la remettant en question à la radio, Charles Leclerc assure en avoir compris les raisons après sa descente de voiture, lui qui croyait initialement que Carlos Sainz avait beaucoup d'avance sur le reste du peloton.

"J'ai demandé surtout des explications, et ils m'ont dit que Pérez arrivait derrière, donc c'était compréhensible", explique-t-il. "Je comprends, mais sur le moment j'aurais bien voulu que ça se règle sur la piste. Mais je comprends le choix et la situation une fois expliquée, je ne pouvais pas être au courant dans la voiture."

Frédéric Vasseur, lui, convient que l'écurie italienne "a eu une mauvaise lecture de la course" en amont, ce qui a conduit au choix de la mauvaise stratégie pour Charles Leclerc. "Charles a fait plutôt du beau travail à sauver les meubles et les points qu'on pouvait sauver avec cette stratégie à un arrêt", souligne le directeur de Ferrari au micro de Canal+. "Mais clairement, la stratégie à deux arrêts était meilleure."