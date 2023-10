Leclerc et Tsunoda échappent à une sanction, pas Bottas

Après son accrochage avec Sergio Pérez au premier virage du Grand Prix, Charles Leclerc a pu continuer la course avec un aileron avant clairement endommagé. Une dérive a commencé à se détacher et Ferrari a maintenu son pilote en piste avant que l'élément ne se détache finalement de lui-même quelques tours plus tard. Il a d'ailleurs fallu déployer quelques instants la voiture de sécurité virtuelle pour permettre à un commissaire de le retirer alors qu'il jonchait la piste au virage 1.

Une enquête a été ouverte et les commissaires ont entendu un représentant de Ferrari ainsi que le délégué technique de la FIA et le directeur du département monoplace de la FIA. Les images et les radios ont également été étudiées. La Scuderia a expliqué avoir immédiatement surveillé de près la situation et précisé qu'à partir du troisième tour, les ingénieurs ont "noté une sérieuse détérioration dans les données et étaient sur le point d'agir lorsque la dérive s'est détachée".

Rappelant que depuis le Grand Prix des États-Unis en octobre 2022, un tel cas de figure n'était plus considéré comme rendant la voiture "dangereuse", les commissaires ont estimé qu'aucune sanction ne devait être prononcée. Ferrari a ensuite profité du drapeau rouge, brandi à la mi-course en raison du violent accident de Kevin Magnussen, pour remplacer l'aileron avant de Charles Leclerc.

Charles Leclerc a passé la moitié de la course avec un aileron endommagé.

La FIA s'est également penchée sur la passe d'armes qui a mis aux prises Oscar Piastri et Yuki Tsunoda en fin de course, avec deux manœuvres tendues. La deuxième s'est d'ailleurs soldée par un tête-à-queue du pilote AlphaTauri, lui faisant perdre toute chance de marquer des points alors qu'il avait tenté de faire l'extérieur à la McLaren au virage 1.

Dans ces deux cas de figure, les commissaires ont estimé qu'"aucun pilote n'était entièrement ou principalement responsable" de l'accrochage, statuant ainsi sur l'absence de sanction. Oscar Piastri a terminé huitième du Grand Prix, Yuki Tsunoda 12e.

Enfin, l'accrochage survenu dans le stadium à cinq tours de l'arrivée entre Valtteri Bottas et Lance Stroll a lui aussi fait l'objet d'une enquête. Cette fois, le pilote finlandais a été sanctionné d'une pénalité de cinq secondes qui l'a fait chuter du 14e au 15e rang de l'épreuve, derrière son coéquipier Zhou Guanyu. Lance Stroll avait été contraint à l'abandon par cet incident, signifiant qu'aucune Aston Martin n'a vu l'arrivée.