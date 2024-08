Magnussen n'est pas "stressé" malgré l'incertitude pour son avenir

Avec l'arrivée d'Esteban Ocon et Oliver Bearman chez Haas en 2025, Kevin Magnussen est poussé vers la sortie. En 2020, le Danois avait également été écarté de l'équipe américaine avant d'être subitement reconduit deux ans plus tard.

Malgré le fait qu'il ne semble pas encore avoir de porte de sortie, le pilote est loin de céder à la panique. Même s'il sait que son aventure avec Haas, et même en F1, touche peut-être à sa fin, Magnussen se sent prêt à affronter d'autres défis.

"Je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation à plusieurs reprises. Et ça ne me dérange pas tant que ça", explique-t-il. "Même si j'aurais aimé rester ici, je pense que cela fait partie du processus. C'est juste une autre étape du voyage. En même temps, il y a quelque chose d'excitant à savoir que l'année prochaine sera différente. Je serai dans une nouvelle situation. Et il y a quelque chose d'excitant là-dedans."

"La F1 est le pinacle du sport automobile, et tout le monde a tendance à s'y accrocher le plus longtemps possible. Après tout, rien n'est comparable à la sensation que procure une Formule 1. Peut-être qu'en 2026, cela changera. J'aimerais essayer d'autres choses, mais vous savez, je n'ai que 31 ans. Ce n'est pas comme si j'étais stressé."

Kevin Magnussen en compagnie de son père, Jan Magnussen, pendant les 24 Heures du Mans en 2021. Photo de: Paul Foster

Pour l'instant, Magnussen dispose tout de même de quelques options pour son avenir en sport automobile. L'IndyCar pourrait se révéler être une bonne porte de sortie pour le Danois, tout comme l'Endurance. Le pilote de 31 ans avait effectué une saison en IMSA en 2021 après avoir été écarté par Haas, et il avait également participé aux 24 Heures du Mans avec son père la même année.

Toutefois, Magnussen ne semble pas avoir fait de choix pour l'instant, mais il ne se presse pas : "Vous savez, cela dépend de ce qui se présente à moi et des portes qui s'ouvrent", déclare-t-il. "[Je peux aller] n'importe où. Il faut donc faire un pas après l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de stress. Je peux attendre. Peut-être qu'un jour, on me proposera quelque chose que je ne pourrai pas refuser, et je me pencherai alors sur la question. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Tout est sur la table."

Bien que Magnussen soit très ouvert sur son futur, une option est à bannir, devenir pilote de réserve : "Non. Non. Pas question", déclare-t-il. "Pourquoi je me déplacerais 24 fois pour peut-être faire une course ? J'ai fait presque 200 courses [dans ma carrière], je n'ai pas besoin d'une course de plus. Non, pas du tout."

L'actuel pilote Haas reste persuadé que malgré son âge, il reste très performant et sera un atout dans une équipe de sport auto. Il explique même se trouver actuellement à son meilleur niveau au vu de toute l'expérience accumulée durant ces 8 ans passé en F1.

"Chaque année, vous devenez plus aguerri, plus résistant et plus robuste", ajoute le Danois. "C'est ce qui se passe. Et j'ai l'impression de devenir de plus en plus performant avec l'expérience. Et rien ne peut plus vraiment vous faire face, pas autant que maintenant."

"Quand j'étais un débutant, j'étais mentalement très différent de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est simplement dû à toute l'expérience acquise. De ce point de vue, je pense que je suis à mon apogée et que l'année prochaine, je le serai à nouveau. Les choses continueront à évoluer de la sorte."