McLaren rapide, une "excellente surprise" pour Piastri

McLaren a connu un revers quasiment inédit cette saison lors des qualifications du Grand Prix de Las Vegas avec une double élimination en Q1 ; une telle contre-performance ne s'était produite qu'une fois auparavant, à Miami. Cependant, la course a été encourageante pour la structure de Woking. Bien que Lando Norris ait été éliminé par un accident en début d'épreuve, Oscar Piastri a tiré son épingle du jeu en se hissant de la 18e à la septième place lors du premier relais, jusqu'à son premier changement de pneus.

Piastri a hérité de la quatrième position lorsque la voiture de sécurité a entraîné une salve d'arrêts au stands à la mi-course, avant de doubler Pierre Gasly pour monter sur le podium provisoire, même s'il n'y est pas resté bien longtemps face à Max Verstappen. Le pilote McLaren avait toutefois fait ses deux premiers relais en durs et était donc obligé de chausser les mediums ; son arrêt tardif l'a fait chuter du quatrième au onzième rang, et il n'a pu remonter que dixième, décrochant certes le point du meilleur tour en course au passage.

"Le timing de la voiture de sécurité était parfait pour ceux qui étaient restés en piste en mediums au début", estime Piastri. "Regardez Ocon [parti 16e et arrivé quatrième grâce à un unique arrêt au 20e tour, ndlr], ça a parfaitement fonctionné pour lui, et je regrette vraiment que la règle des deux composés existe car je serais allé au bout en durs et je pense qu'on avait le rythme pour s'accrocher à la quatrième place, alors c'était dommage."

"Le rythme de la voiture était une excellente surprise. Je pense qu'hier n'était pas particulièrement représentatif de notre rythme, mais aujourd'hui, c'était sûrement mieux qu'attendu, alors il faut comprendre quelle était la différence. Beaucoup d'équipes paraissaient incroyablement différentes par rapport à hier – on croyait que Williams allait être assez rapide aujourd'hui, et ils ne l'ont pas été. Il y a quelques choses à étudier, mais on aurait presque le sentiment qu'on méritait un peu mieux que la dixième place."

Oscar Piastri (McLaren)

"En matière de performance et de rythme, j'étais largement plus satisfait du déroulement de la course aujourd'hui. Bien sûr, en matière de résultats, ce n'est pas ce que l'on espérait, mais vu ce que ça donnait pour nous hier, ce n'est pas la fin du monde qu'on s'en tire avec deux points. Le plus grand point positif, c'est le rythme de la voiture."

La course de Piastri a été marquée par un accrochage avec Lewis Hamilton au 16e tour lorsque la Mercedes a dépassé la McLaren par l'intérieur, avec un contact de la roue arrière droite contre la roue avant gauche. Les deux pneus ont crevé, contraignant l'Australien à un arrêt au stand prématuré et à reprendre un train de durs alors qu'il avait pris le départ sur ce composé.

"C'était juste maladroit", analyse-t-il. "Aucun de nous ne s'était vraiment engagé dans le virage, et on s'est engagés à la dernière minute. J'ai essayé de m'écarter, mais on a fini par se toucher, et j'ai eu une crevaison. Je ne pense pas que ça ait vraiment fait du mal à notre course, en toute honnêteté. Ç'aurait été intéressant de voir si une stratégie à un arrêt pouvait fonctionner, mais c'est toujours dur à savoir. On aurait été impuissants comme Gasly. Beaucoup de choses ont mal tourné pour beaucoup de gens lors de cette course, et je pense que j'étais dans le même bateau."

Propos recueillis par Adam Cooper