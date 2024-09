Norris à nouveau devant Verstappen : "La voiture volait"

À l'issue de la séance de qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Lando Norris n'avait rien à perdre. Mais au passage du drapeau à damier ce dimanche, le pilote McLaren a gagné bien plus qu'il ne le souhaitait. Éliminé dès la Q1 samedi après s'être fait piéger par un drapeau jaune, ce qui l'a empêché d'améliorer son chrono alors qu'il n'avait que le 17e temps, le Britannique a confié qu'il ne s'attendait à rien de "magique" pour la course.

Parti 15e sur la grille de départ après la disqualification de Pierre Gasly et la pénalité de Lewis Hamilton, Lando Norris s'est très vite retrouvé aux portes du top dix. Le pilote McLaren s'est alors défait de la Haas d'Oliver Bearman quelques tours plus tard pour faire son entrée dans les points.

Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Chaussé de pneus durs, Norris se trouvait sur une stratégie complètement différente par rapport aux pilotes devant lui, à l'exception d'Alex Albon, également en gommes dures. Ce dernier l'a d'ailleurs bien aidé pour se débarrasser de Max Verstappen plus tard dans la course. En effet, Après son passage aux stands, le Néerlandais s'est retrouvé dans les échappements de la McLaren, mais sans pouvoir faire quoi que ce soit, à cause de la Williams qui permettait à Norris de garder le DRS et tenir la Red Bull à distance.

"Je ne pense pas que nous aurions pu demander beaucoup plus aujourd'hui. Nous aurions été satisfaits de la huitième place, car nous nous attendions à ce que les quatre meilleures équipes partent devant."

"Un bon début, une bonne stratégie. J'aurais adoré dépasser Alex un peu plus tôt. Il m'a rendu la vie difficile. Dès qu'Alex est passé par les stands, je pense que mon rythme était le meilleur sur la piste, même sur les durs du début de la course, et j'ai réussi à créer un bon écart et à libérer tout le potentiel de la voiture. La voiture volait, ce qui m'a presque énervé à propos d'hier et à quel point ce drapeau jaune était stupide."

À un peu plus de dix tours du drapeau à damier, Lando Norris s'est enfin arrêté aux stands, ressortant à la septième place, à plus de 15 secondes de Verstappen. Après avoir enchaîné les meilleurs temps en piste, Norris est revenu à la hauteur du Champion du monde au 49e tour, n'en faisant qu'une bouchée. Dans les dernières boucles de la course, l'accrochage entre Sergio Pérez et Carlos Sainz a permis au Britannique de finir au pied du podium, reprenant alors trois points au championnat à Verstappen.

"Quand vous partez 15e, vous ne vous attendez pas vraiment à le battre [Verstappen]. J'avais environ 20 à 22 secondes de retard sur l'endroit où il se trouvait. Mais créer un écart devant lui, puis m'arrêter et le dépasser quand même, je ne m'y attendais probablement pas."

Lando Norris dépasse Max Verstappen pour le gain de la sixième place Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Au-delà de sa grosse performance individuelle, Lando Norris a également joué un "petit rôle" dans la victoire d'Oscar Piastri à Bakou. En effet, le Britannique a réussi à retenir Sergio Pérez pendant quelques secondes, permettant à son coéquipier de s'arrêter deux tours plus tard. L'Australien a ensuite pu aller chercher Charles Leclerc et remporter la seconde victoire de sa carrière en Formule 1. Cela a également permis à McLaren de prendre la tête du Championnat du monde des constructeurs face à Red Bull.

"À ce moment-là, j'étais encore un peu coincé derrière Alex, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. Je n'ai pas ralenti, j'ai juste économisé un peu plus mes pneus car ils surchauffaient un peu. Cela a permis à Oscar de rester en tête et potentiellement d'obtenir la victoire aujourd'hui, donc je suis heureux de savoir que j'ai joué un petit rôle là-dedans, et pour nous en tant qu'équipe, c'est ce que nous devons faire."

"Je ne pense pas que cela ait changé le résultat [pour moi], mais cela a changé le résultat pour Oscar, et c'était la chose la plus importante. C'était mon travail aujourd'hui, d'aider Oscar et repartir avec une première et une quatrième place était parfait."