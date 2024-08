Norris a "beaucoup lutté" pour combattre la nervosité et la pression

Depuis le Grand Prix d'Autriche la saison passée et le fameux bond en avant de McLaren, Lando Norris s'est montré comme étant le principal rival de Max Verstappen. Cette année, le Britannique a ouvert son compteur de victoires à Miami, avant de doubler la mise le week-end dernier à Zandvoort. Avec 70 points de retard sur son rival néerlandais au Championnat du monde, Norris est désormais dans la course au titre, même si celui-ci estime qu'il serait "stupide" d'y penser pour le moment.

Avec son nouveau statut de prétendant au sacre, Lando Norris a affirmé qu'il ne ressentait pas de pression supplémentaire, mais que sa nervosité l'empêchait toujours de manger et de boire les dimanches de course.

"Il y a toujours de la pression. Je suis toujours aussi nerveux pour les qualifications ; pour les courses, je suis toujours aussi excité et tout aussi nerveux", a-t-il déclaré. "Je ne mange presque rien le dimanche. J'ai du mal à boire quoi que ce soit, juste à cause de la nervosité et de la pression. Je pense que c'est juste une question de comment on transforme ça en quelque chose de positif. Comment ne pas le laisser vous affecter de manière négative, et comment on peut l'utiliser de manière positive, pour aider à se concentrer sur les bonnes choses."

"Quand on entre dans un tour de qualifications, ça vous donne des papillons à chaque fois, parce qu'il y a tellement de nervosité, tellement de pression. Et si on freine un mètre trop tard, ou si on tourne au mauvais moment ou quoi que ce soit, c'est fini. Game over. Mais c'est un sentiment incroyable en même temps, que je ne pense pas que l'on puisse reproduire dans beaucoup d'autres sports et beaucoup d'autres choses. Je ne suis pas trop sûr, mais je suis toujours nerveux et je le serai probablement pour toujours."

Lando Norris à Zandvoort. Photo de: Erik Junius

Depuis ses débuts en Formule 1 au sein de l'équipe McLaren, Lando Norris a confié que la pression et la nervosité faisaient toujours partie de lui. Jusqu'à récemment, le Britannique ne s'était jamais battu pour un titre ou des victoires régulières. On peut notamment citer l'épisode de Sotchi en 2021 lorsque le pilote McLaren était en tête avant l'arrivée de la pluie. Il avait décidé de rester en piste alors que tous les autres pilotes s'étaient arrêtés, finissant par se faire piéger.

On avait alors senti une grande nervosité dans ses paroles à la radio. Mais c'est une chose que Norris a travaillée lors de toutes ses années en F1 et qui lui permet aujourd'hui de se battre aux avant-postes.

"J'ai beaucoup lutté avec ça quand j'ai commencé en Formule 1, j'ai l'impression d'avoir assez bien appris à le gérer", a-t-il expliqué. "Et cela m'a aussi aidé, même dans la position où je suis maintenant, le fait de ne pas être directement au coude-à-coude avec Max au championnat. Je dois simplement faire face à plus de questions et à la pression de devoir tout donner chaque week-end. Mais je pense que parce que j'ai eu assez de mal avec ça dans le passé, j'ai l'impression que je suis capable de le gérer d'une bien meilleure manière maintenant, et donc cela n'a pas beaucoup d'effet."

"Je suis à l'aise avec le fait que je n'ai qu'à sortir et piloter et c'est tout ce que je peux faire, vraiment ne pas penser à ces choses extérieures. De là où je suis maintenant, à me battre pour des victoires et à me battre pour le championnat, honnêtement, j'ai l'impression que les week-ends sont tout autre."