Ocon : Alpine ne pourra pas "reproduire" sa performance de Monaco 2023

Après un week-end compliqué au Grand Prix d'Émilie-Romagne, Alpine souhaite continuer sa quête du top 10 sans se laisser abattre. Les deux pilotes français Esteban Ocon et Pierre Gasly avaient tous deux atteint la Q2 à Imola en se qualifiant 12e et 15e, Gasly ayant fait une erreur qui lui a coûté quelques positions précieuses. Malheureusement sur un circuit où les dépassements sont difficiles et avec une vitesse de pointe qui n'est pas à la hauteur, les Alpine n'ont pas pu faire mieux que 14e et 16e le dimanche.

Les évolutions apportées à Miami ne semblent pour l'instant pas avoir de gros impacts sur l'A524 qui manque toujours de rythme en course. Ocon ne baisse cependant pas les bras en entamant la semaine de l'historique Grand Prix de Monaco, un circuit ardu qui nécessite une concentration optimale puisqu'il s'agit de l'un de ceux où le pilote peut vraiment faire des miracles.

"Ce qu'Imola a montré, c'est que nous devons continuer à nous améliorer et à travailler dur pour mieux comprendre la voiture", explique le Français. "[Nous devons] tirer le meilleur parti des réglages sur les différents type de circuits que nous visitons, en commençant déjà cette semaine à Monaco."

"Monaco est un endroit si spécial dans le calendrier, [il] est synonyme de Formule 1 et d'histoire du sport automobile. En tant que pilote, c'est un week-end où vous devez être au meilleur de votre forme et rester concentré tout au long de la course."

"Monaco est un circuit où le pilote peut vraiment faire la différence. Si vous vous sentez à l'aise dans la voiture, qu'elle est souple et qu'elle tourne comme vous le souhaitez, vous pouvez rouler près des barrières et gagner du temps."

La différence, Ocon l'avait faite l'année dernière dans les rues de la principauté. Signant l'un des deux derniers podiums en date d'Alpine avec une troisième place, le Français reste cependant réaliste et ne se leurre pas sur les potentielles performances à délivrer cette saison sur le circuit monégasque.

"L'année dernière [...] je me suis senti bien dans la voiture dès la première séance d'essais", continue Ocon. "J'ai de très bons souvenirs de cet endroit, en particulier du podium que j'y ai obtenu l'an dernier. De manière réaliste, je ne pense pas que nous pourrons reproduire la performance de l'année dernière, mais nous donnerons tout ce que nous avons pour obtenir le meilleur résultat ce week-end."

Esteban Ocon fête sa troisième place au GP de Monaco en 2023. Photo de: Alpine

Pour son coéquipier Pierre Gasly, l'analyse est la même : Imola a montré les faiblesses de la monoplace et le travail doit redoubler afin d'améliorer les performances en deçà des attentes.

"Nous avons manqué de rythme pour tirer profit de la course [à Imola]", déclare Gasly. "Il y a beaucoup de choses à revoir, mais ce n'est clairement pas la façon dont nous nous attendions à ce que les choses se passent. Nous avons une chance immédiate de courir à nouveau ce week-end."

L'air marin et glamour de Monaco semble néanmoins faire pétiller les yeux du pilote français comme il sait si bien le faire. Lui aussi auteur d'une bonne course l'année passée, septième sur la grille et à l'arrivée, Gasly souhaite donner le meilleur de lui-même ce week-end sur ce circuit gorgé d'histoire qu'il apprécie tant.

"C’est la course que j’attends le plus de la saison", ajoute le pilote de 28 ans. "C'est une course très risquée, mais très gratifiante, comme nous l'avons vécu en tant qu'équipe l'année dernière. J’ai un goût d’inachevé depuis douze mois, donc je suis prêt à reprendre le volant."

"C'est un endroit légendaire, célèbre dans le monde entier, c'est l'endroit le plus emblématique du sport automobile.Nous allons travailler dur pour être dans le rythme au plus vite et gagner en confiance avec

la voiture pendant les essais. À partir de là, nous aurons besoin d'un peu de magie samedi et nous verrons où nous en sommes. Je suis prêt !"

"Nous avons besoin de circonstances particulières"

À l'image de ses deux pilotes, le directeur d'Alpine, Bruno Famin, est déçu des performances de ses monoplaces à Imola. Il trouve néanmoins un peu de positif, notamment en vue des améliorations en séance qualificative.

"Nous savions que ce serait difficile à Imola. Nous avons une voiture assez différente des autres, basse et rigide, et la piste est très bosselée", explique Famin. "La surprise a été de faire mieux que prévu en qualification, avec les deux voitures en Q2. En course, nous avons tout simplement manqué de rythme. Et avec cela, très tôt dans la course, vous obtenez des drapeaux bleus, et vous perdez du temps supplémentaire."

Monaco 2023 fait partie de l'un des deux derniers podiums de l'écurie française, le deuxième et dernier en date étant la troisième place de Pierre Gasly au Grand Prix des Pays-Bas l'année dernière, après que Sergio Pérez, détenteur original de la troisième position, a reçu une pénalité pour avoir dépassé la vitesse autorisée dans la voie des stands.

Famin est bien conscient des circonstances dans lesquelles ces deux podiums ont été inscrits, l'un aidé par la pluie et l'autre par la certaine inclination du pilote mexicain pour les pénalités. Ainsi, le directeur garde espoir que la magie de Monaco donne un petit coup de pouce à l'équipe française ce week-end.

"Monaco sera très atypique. Nous avons besoin de circonstances particulières, comme l'année dernière. En fait, les deux podiums que nous avons obtenus l'année dernière l'ont été dans des circonstances particulières, à Monaco et à Zandvoort, sous une pluie battante", ajoute Famin.

"Si nous pouvons retrouver cela, cela nous aidera, cela pourrait changer nos résultats. Mais la réalité est que nous devons développer une monoplace plus rapide. Nous viserons le meilleur, bien sûr, mais comme nous en sommes là, nous aurons des attentes modestes."