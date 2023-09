Ocon s'attend à ce qu'Alpine sorte du bois samedi à Suzuka

Moins d'une semaine après sa désillusion du Grand Prix de Singapour, où il a abandonné alors qu'un top 6 semblait largement à sa portée, Esteban Ocon a retrouvé son Alpine A523 sur le tracé de Suzuka. Le natif d'Évreux a terminé les Essais Libres 2 du GP du Japon au 12e rang, dans un milieu de peloton toujours très serré puisqu'il y a trois dixièmes entre la sixième et la 14e position.

Rien de rédhibitoire donc pour l'écurie française, Ocon ayant lui-même vécu une journée qui est allée dans le bon sens : "Bilan de la première journée, je pense qu'on a bien progressé", a-t-il lancé au micro de Canal+. "La première séance c'était compliqué, très compliqué, on avait une voiture qui était assez capricieuse, qui glissait beaucoup, et ça dégrade pas mal forcément ici, avec l'asphalte qui est assez dur et les virages rapides."

"On a commencé à prendre pas mal de rythme avec tous les changements qu'on a faits en EL2, on a fait un tour qui n'était pas trop mal sur le run court, qui nous met proche du top 10, un petit peu comme Singapour. Je pense qu'il y a encore un petit peu plus qu'on pourra faire pour demain. C'est serré comme d'habitude, en quelques dixièmes on peut gagner trois ou quatre places, donc on verra où est-ce qu'on se situe, mais c'était en tout cas beaucoup mieux sur cette deuxième séance."

"On a un peu plus de mal les vendredis que sur les journées du samedi", a-t-il ajouté. "On ne veut pas se porter la poisse ce week-end, on espère que ce sera la même chose car ça ne l'a pas toujours été, ce n'est pas une règle pour toutes les courses. Mais oui, quand il y a moins d'essence dans la voiture, quand on pousse le moteur à fond, on a un petit peu plus de perfo à venir que les autres voitures, peut-être. C'est intéressant, il faut qu'on comprenne ça aussi."

De l'autre côté du garage, Pierre Gasly a connu une fin abrupte puisqu'il a accidenté sa monoplace dans le second Degner après une sortie de piste.