Piastri : 2022 ne sera pas une "année perdue"

Pour la troisième fois en trois ans, Oscar Piastri a bouclé l'année avec un titre de champion. Après s'être imposé en Formule Renault Eurocup en 2019 et en Formule 3 en 2020, l'Australien âgé de 20 ans a dominé les débats en Formule 2 cette saison. L'étape suivante est logiquement la catégorie reine, son rival Guanyu Zhou a par ailleurs franchi cette marche en rejoignant Alfa Romeo en 2022, mais Piastri n'est pas parvenu à dégoter un volant de titulaire cette saison. À la place, le membre de l'académie Alpine a été nommé pilote de réserve de l'équipe d'Enstone.

Piastri passera donc la majeure partie de l'année au simulateur de l'écurie et dans le garage lors des week-ends de Grand Prix. Même s'il "n'exclut pas à 100%" la possibilité d'un remplacement au pied levé, l'Australien affirme que 2022 ne sera pas une année perdue : il se tient prêt à absorber une quantité d'information énorme en observant et en collaborant étroitement avec Fernando Alonso et Esteban Ocon, les pilotes titulaires.

"Clairement, je ne pense pas que ce sera une année perdue", répond-il lorsque Motorsport.com l'interroge sur son programme 2022. "Il va sans dire que j'aurais aimé être sur la grille, bien sûr. Mais beaucoup de choses que je peux apprendre [en 2022], comme le programme de voyage d'une saison de F1 [et] s'y adapter sans la pression d'avoir à piloter, sont assez bénéfiques, j'imagine."

"Aussi, étant donné qu'elle est nouvelle, je peux écouter [Alonso et Ocon] sur la manière dont est développée la voiture. Avec tout mon travail au simulateur, je peux essayer de contribuer à cela."

Piastri était au volant de l'Alpine lors des essais d'Abu Dhabi réservés aux rookies

Tout au long de l'année, Piastri devrait prendre le volant de l'Alpine A521 de 2021 dans le cadre de sa préparation vers une éventuelle titularisation en 2023. L'Australien reconnaît cependant qu'il n'est pas nécessaire d'accumuler les kilomètres sur la piste pour devenir un pilote plus complet.

"Il y a beaucoup d'autres choses en dehors du pilotage qui font un bon pilote de F1", explique-t-il. "L'une des principales parties de mon rôle [en 2022] est d'apprendre le plus possible de Fernando et d'Esteban. Rien qu'en écoutant leur façon d'aborder les choses, de faire des suggestions aux ingénieurs ; la capacité qu'il leur reste pour réfléchir à des idées et à ce qu'il faut changer sur la voiture en dehors du pilotage pur est impressionnante."

"Et je pense que c'est le genre de choses que je peux faire et pour lesquelles je n'ai pas besoin d'être physiquement derrière un volant. Cela va certainement être une partie importante de [2022]."

Propos recueillis par Jonathan Noble