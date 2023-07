Après son podium à Monaco, Ocon optimiste au Hungaroring

Il y a deux mois, qualifié quatrième en Principauté, Esteban Ocon réalisait l'exploit de monter sur la troisième marche du podium au Grand Prix de Monaco. Les caractéristiques de la piste de Monte-Carlo sont évidemment uniques, mais le tracé du Hungaroring, où se rend la Formule 1 ce week-end, est celui qui s'en rapproche le plus par ses nombreux virages lents.

Voilà de quoi donner du baume au cœur à Ocon, alors qu'Alpine n'a marqué que 12 points lors des quatre derniers Grands Prix et se voit complètement dépassé par McLaren, dont la MCL37 évoluée s'est propulsée aux avant-postes. Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 espère désormais briller sur les terres de son unique succès dans l'élite.

"Nous avons quelques évolutions ce week-end, de petites choses, mais c'est une piste qui devrait mieux nous convenir", estime le Français. "Vous savez, c'est une piste plus sinueuse que Silverstone, plus similaire à Monaco. Et nous avons quelque chose à venir pour Spa également. Alors nous continuons à travailler sur nous-mêmes sans trop regarder les autres. Et c'est ce que nous faisions quand ça fonctionnait plutôt bien en début d'année. Nous allons continuer ainsi."

Esteban Ocon (Alpine)

"Je pense que [le Hungaroring] nous conviendra mieux car la voiture a semblé mieux fonctionner sur les pistes sinueuses. Il y a une question de vitesse de pointe qui s'ajoute à ça. Et, vous savez, il y a plus d'appui sur la voiture. Les caractéristiques penchent davantage vers l'appui en virage, ce qui correspond à notre voiture cette année – c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le passé car auparavant nous étions très rapides en ligne droite, mais cette année nous sommes plus performants sur les pistes sinueuses."

Du côté des évolutions apportées jusqu'à présent, la satisfaction est au rendez-vous, notamment au niveau de l'aileron avant. "Il fonctionne bien, jusqu'à présent il a apporté le gain de performance que nous attendions. Et, bien sûr, ce week-end, il y a davantage de choses qui arrivent. Et des plus grosses d'ici Spa", ajoute Ocon, alors qu'Alpine a un aileron spécial ce week-end. "Nous suivons le plan. Comme en début de saison, nous avons vu un grand pas en avant. Et nous espérons en voir un autre avant la trêve estivale."

Quant à savoir quel gain cela représentera : "Je crois ce que je vois en piste. Vous savez, les simulations sont très bonnes. Et c'est ce avec quoi l'équipe a besoin de travailler, mais avant de mettre la voiture en piste et de voir précisément les performances que l'on apporte, je préfère ne pas parler trop tôt."

Cependant, Ocon se félicite de l'efficacité de la corrélation entre le simulateur et la piste. "C'est relativement bon depuis l'an dernier, je dirais que c'est là où nous sommes très compétitifs. Dès que nous avons apporté des évolutions, nous avons vu la différence, et cette année aussi. Mais certaines écuries ont aussi trouvé de très bonnes choses récemment. C'est pourquoi elles sont devenues dangereuses." Référence à peine voilée au bond effectué par McLaren dans la hiérarchie grâce aux évolutions apportées notamment aux pontons et au plancher du bolide papaye.

Propos recueillis par Jonathan Noble

