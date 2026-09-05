"On a clairement un problème" : Red Bull cherche des solutions pour Verstappen à Monza

Le vendredi du Grand Prix d'Italie a été loin d'être sans difficulté pour Red Bull. L'espoir était que le tracé de Monza conviendrait mieux à l'écurie que celui de Zandvoort, mais après les essais libres de vendredi, les deux Red Bull étaient devancées par une Racing Bulls d'Arvid Lindblad et une Haas d'Oliver Bearman.

Max Verstappen a laissé sa place à Ayumu Iwasa lors des Essais Libres 1, mais lorsqu'il a pris le volant de la RB22 en EL2, ses plaintes ont été nombreuses. Le quadruple champion du monde a notamment rencontré des difficultés avec les freins, un manque d'appui à l'arrière et une monoplace qui rebondissait fortement après des changements de réglages.

Le directeur technique Pierre Waché reconnaît que Red Bull a beaucoup de travail à effectuer si elle veut redresser la situation lors de ce week-end italien.

"Je pense que l'on a clairement un problème d'équilibre sur la voiture, c'est le principal", a déclaré Waché lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur les plaintes de Verstappen à la radio. "C'est un peu comme à Zandvoort, et nous essayons de comprendre quel est le problème. Nous essayons de le corriger d'une manière différente, avec les réglages et les composants de la voiture."

Cette dernière remarque pourrait suggérer que les problèmes d'équilibre rencontrés à Monza sont au moins en partie liés aux évolutions répertoriées dans le document de la FIA, aussi minimes soient les changements apportés au bib et à l'aileron avant. Mais selon Waché, le problème est plus fondamental que cela.

"Non, je veux dire que nous allons évaluer certains composants et ensuite nous aurons des choix à faire entre différentes pièces [que nous avons] depuis quelques Grands Prix. Je pense que nous devons faire certains choix là-dessus."

Verstappen a été très critique à la radio lors des EL2 à Monza. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Selon le Français, le fait que Verstappen ait manqué la première séance d'essais libres ce week-end n'a pas aidé, puisque Red Bull dispose de légèrement moins de données et de retours de sa part que d'habitude.

"Le problème d'équilibre est le point principal sur lequel nous travaillons. Ce n'est pas idéal lorsque Max ne roule pas en EL1 et monte dans la voiture pour les EL2. Nous avons moins de temps pour réagir, mais maintenant nous devons réagir pour les EL3."

Un autre problème est apparu pour Red Bull à Monza

Cela concerne avant tout l'équilibre de la voiture, même s'il y a également une marge de progression en matière de gestion de l'énergie. Verstappen avait déjà déclaré jeudi que Red Bull n'était certainement pas la référence dans ce domaine, c'est-à-dire dans la gestion de la quantité limitée d'énergie disponible sur les circuits où celle-ci est particulièrement difficile à conserver.

Iwasa indique que Red Bull a également rencontré quelques difficultés dans ce domaine vendredi.

"En fait, nous avons trouvé quelque chose que nous n'aurions pas dû trouver avec notre préparation dans le tour précédant le tour lancé. Mais c'est une bonne chose, c'est un bon enseignement pour la suite du week-end de l'équipe."

"C'était davantage lié à la gestion de l'énergie. Je pense que tout le monde essaie de trouver une meilleure direction, cela fait partie du jeu sur ce circuit. Mais c'était bien, parce que si nous ne l'avions pas vu en EL1, nous aurions peut-être rencontré ce problème plus tard."

Le pilote japonais de 24 ans a lui aussi immédiatement ressenti les mêmes problèmes d'équilibre que Verstappen.

"Oui, je disais la même chose après les EL1. En gros, la voiture semble correcte dans les virages à basse vitesse, mais à haute vitesse, elle était assez délicate à piloter, avec une sorte d'équilibre déconnecté de la voiture. Honnêtement, en EL1, je n'ai pas fait beaucoup de tours, donc je n'ai pas atteint la limite de la voiture, mais je ressentais tout de même des limitations similaires aux siennes."

Ayumu Iwasa a constaté les mêmes problèmes que Max Verstappen. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Red Bull s'est forgé une solide réputation ces dernières années en réussissant à redresser des week-ends de course difficiles, mais Waché affirme que cela ne lui donne pas énormément de confiance pour ce week-end.

"C'est une bonne question. Je ne suis jamais confiant, sinon on n'accomplit jamais rien. Mais c'est ce que nous essayons de faire et toute l'équipe travaille dur pour y parvenir."

La gestion de l'énergie n'est pas une préoccupation immédiate pour Waché, mais il y a beaucoup de travail à accomplir sur l'équilibre, à Monza comme à l'usine de Milton Keynes.

"Cela ne devrait pas être [une préoccupation, le problème de gestion de l'énergie]. Je pense que c'est justement pour cela que les essais libres existent : pour essayer de mettre en évidence le problème et ensuite le corriger. Je pense que c'est un week-end normal sur cet aspect, mais pour Max et pour moi, la principale préoccupation est l'équilibre."