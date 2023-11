Vous pouvez oublier la rumeur Alonso chez Red Bull

Alors que la spéculation est constante quant au contrat de Sergio Pérez avec Red Bull pour 2024, le vétéran savait qu'une bonne performance à Mexico ferait taire ses détracteurs et prouverait que sa prestation encourageante d'Austin n'était pas l'exception qui confirme la règle.

Pérez a joué son va-tout pour la victoire dès le premier virage et s'en est mordu les doigts, puisqu'il a accroché la Ferrari de Charles Leclerc et a été contraint à l'abandon d'emblée. Avec la deuxième place de Lewis Hamilton derrière Max Verstappen, le titre honorifique de vice-champion que Pérez était bien parti pour obtenir est à nouveau en danger et ravive les rumeurs selon lesquelles Red Bull pourrait interrompre son contrat dès la fin de la saison.

Or, au lendemain de la course, le journaliste espagnol Albert Fabrega a tweeté un message mystérieux : "Je ne veux pas croire la rumeur qu'on vient de me dire dans le paddock. Non."

Fabrega n'a donné aucun contexte, information, explication : c'était le cocktail parfait pour que la rumeur s'emballe. À l'heure où nous écrivons ces lignes, son tweet a été consulté près de 12 millions de fois.

Fabrega étant espagnol, il est présumé que la rumeur est liée à Fernando Alonso. Le double Champion du monde serait-il frustré par la chute libre d'Aston Martin dans la hiérarchie et aurait-il décidé que le moment était venu de prendre sa retraite ? Ou serait-ce lié à l'avenir de Pérez ? Ce dernier pourrait-il être remplacé par Alonso pour 2024 ? Cette théorie a pris de l'ampleur quand Red Bull Espagne a posté un emoji "chut" par la suite.

Fabrega ne s'attendait probablement pas à ce que son tweet soit viral, et il n'est pas le genre de journaliste qui cherche à se faire remarquer. Il a ainsi tenté de calmer le jeu : "Je vais juste dire une chose sur la rumeur dont je vous ai parlé hier. Le ton du message laisse comprendre que je n'aimerais pas que cela se produise. À partir de là, vous pouvez spéculer autant que vous voulez, que nous voulons. Et j'espère que cela restera une rumeur et non une information. Fin du thread." Néanmoins, la boîte de Pandore était ouverte.

Sergio Pérez (Red Bull) et Fernando Alonso (Aston Martin)

Quid des théories autour des tweets de Fabrega ? Une retraite d'Alonso paraît peu probable, c'est le moins que l'on puisse dire. Le quadragénaire a quitté Alpine fin 2022 parce que l'écurie ne voulait pas lui proposer de contrat pluriannuel. Il voulait continuer tant qu'il restait rapide. Il paraît plus motivé que jamais, et bien qu'il ne soit pas ravi des performances actuelles de l'Aston Martin, il ne semble pas être parti pour renoncer à ce projet. Au contraire, Alonso semble comprendre que les performances brillantes du début d'année étaient un bonus et que faire de l'écurie un top team allait forcément être une mission sur le long terme.

"Je sais que l'on est de plus en plus comme le football ici : seul le dernier résultat semble compter", a lancé Alonso à Mexico. "Mais on ne peut pas oublier d'où l'on vient et quel est le but de ce projet. Je suis très fier de cette saison jusqu'à présent."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Si Alonso garde toute sa motivation, alors la rumeur selon laquelle il serait le candidat logique pour remplacer Pérez paraît plausible. D'autant que son manager Flavio Briatore aurait été aperçu en discussion avec Christian Horner au Grand Prix du Qatar.

Les performances de Pérez dans une RB19 dominatrice ont été décevantes cette année. Il n'a pas gagné depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan en avril, et son meilleur résultat lors des cinq dernières courses a été une quatrième place à Austin, à laquelle la disqualification de Lewis Hamilton a contribué.

Cependant, malgré l'intensité des rumeurs, des sources haut placées chez Red Bull affirment qu'aucun scénario n'est envisagé, autre que la présence de Pérez aux côtés de Verstappen au début de la saison 2024. Il n'y a pas de candidat disponible qui donne clairement la certitude d'être plus rapide et d'avoir le bon état d'esprit pour relever le défi face au triple Champion du monde en titre. Alonso coche toutes les cases en théorie, mais selon nos informations, les dirigeants de Red Bull n'envisagent pas cette possibilité, et le motoriste Honda encore moins.

L'écurie connaît bien l'attitude politique d'Alonso au sein d'une équipe et ne veut pas prendre le risque de déstabiliser Verstappen. La discussion de Horner avec Briatore ne serait ainsi pas liée au marché des transferts. Un dirigeant du team a même indiqué que c'était "vraiment n'importe quoi" de penser qu'Alonso pourrait être recruté.

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lando Norris correspondrait aux critères de Red Bull, mais il est sous contrat avec McLaren jusqu'au terme de la saison 2025. Daniel Ricciardo est donc le principal candidat au remplacement de Pérez, surtout au vu de sa belle performance mexicaine. Il se doit toutefois de confirmer que ce n'était pas qu'une brève embellie afin de convaincre la marque au taureau, auquel cas une telle promotion pourrait bien survenir en cours de saison 2024 si Pérez ne redresse pas la barre.

Pérez quitterait alors la famille Red Bull, car selon nos informations, son contrat ne permet pas de l'envoyer chez AlphaTauri comme ça a pu être le cas pour Daniil Kvyat ou Pierre Gasly par le passé.

Pour l'instant, les dirigeants de Red Bull maintiennent leur confiance en Pérez et leur espoir qu'il va conclure l'année sur une bonne note et en faire un tremplin pour une meilleure saison 2024.

Lorsqu'il lui est demandé si la bataille pour la deuxième place du championnat des pilotes décidera de l'avenir du Mexicain, Christian Horner rétorque : "Ce n'est pas aussi binaire que ça. Il faut analyser les circonstances, et avec Checo on a un accord pour l'année prochaine. Et notre intention est qu'il soit dans la voiture en 2024. On lui apportera tout le soutien possible pour qu'il termine deuxième, mais il n'y a pas de condition sine qua non qui dit que s'il n'est pas deuxième, il est dehors."

Le vocabulaire utilisé par Horner était toutefois intrigant : le mot "intention" est souvent utilisé en F1 pour différencier ce qui est souhaité de ce qui va se passer.

Sergio Pérez (Red Bull)

À ce jour, Red Bull ne semble pas chercher un autre pilote pour 2024, alors le tweet de Fabrega avait peut-être un autre sujet. Le lien avec Alonso est évident ; peut-être des doutes sont-ils en train d'émerger sur l'avenir d'Aston Martin en F1. Propriétaire de l'écurie, Lawrence Stroll est-il en train de perdre la foi quant à la capacité de celle-ci à faire de son fils Lance un Champion du monde, d'autant que les performances récentes de ce dernier sont particulièrement médiocres ? L'équipe pourrait-elle être vendue ?

Finalement, il se pourrait bien que cette rumeur ne soit rien de plus qu'une rumeur. Ce ne serait pas inédit dans le paddock, loin de là. Et le dernier tweet de Fabrega semble mettre les choses au clair... ou détourner l'attention. "Vous êtes nombreux à m'avoir interrogé sur la rumeur ; je veux juste vous dire qu'elle n'avait rien à voir avec un transfert de pilote ou une retraite." Dont acte !