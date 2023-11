Norris : "Comment puis-je avoir le sourire" après l'élimination en Q1 ?

À l'issue du Grand Prix de Mexico 2023, Lando Norris a été élu Pilote du Jour, récompensé pour sa chevauchée fantastique de la 17e place sur la grille de départ à la cinquième à l'arrivée – ce malgré un drapeau rouge inopportun et un second envol manqué. Cette prestation lui a attiré des louanges, notamment de la part du directeur de McLaren Racing, Andrea Stella : ce dernier l'a comparée à la victoire mémorable de Fernando Alonso au Grand Prix d'Europe 2012, à Valence.

Pourtant, Norris avait des sentiments mitigés à l'issue de cette course. En effet, son élimination en Q1, liée à une neutralisation au drapeau jaune causée par Fernando Alonso dans les derniers instants de la séance mais aussi à des fautes de pilotage dans le tour précédent, pourrait bien lui avoir coûté ses chances de podium.

Lorsque nous lui avons demandé après la course de Mexico s'il pensait à ce qu'il aurait pu accomplir, Norris a répondu : "Bien sûr, bien sûr. Je sais que les gens se plaignent que je sois parfois si déçu. Et c'est à cause de jours comme celui-ci. Je suis forcément déçu, non ? Il y avait l'opportunité de monter sur le podium, d'avoir un trophée de plus et de marquer davantage de points. Dans quel univers serais-je content d'une journée comme hier ?"

"J'ai très vite tourné la page, mieux qu'au Qatar. Et on s'est grandement focalisés sur [la course de Mexico]. C'était évident, et ça a payé. Mais je ne serai jamais content après une journée comme celle d'hier, car je sais ce dont on est capables. Et quand on vit une journée comme aujourd'hui, on pense à ce qui aurait été possible. C'est trop fréquent en ce moment. Il faut juste que je mette de l'ordre, puis les choses pourront commencer à avancer."

Lando Norris (McLaren)

Ce n'était effectivement pas sans lui rappeler le Grand Prix du Qatar, où le Britannique avait dépassé les limites de la piste lors de ses deux tours de Q3 et était également parti à la faute lors du shootout. "C'était similaire, mais pour des places plus élevées, n'est-ce pas ? Et c'est arrivé deux fois. C'est pareil pour tout le monde : si n'importe qui était dans ma position... On n'est jamais content quand on a foiré et qu'on a laissé tomber l'équipe. Il y a 700 à 800 personnes qui ont besoin que je fasse du bon travail. Alors quand ce n'est pas le cas, comment puis-je avoir le sourire ?"

Autant dire que Norris prend ses responsabilités. Quant au Grand Prix de São Paulo à venir, le pilote McLaren n'est pas particulièrement optimiste mais a quand même des raisons d'espérer un bon résultat. "Quand on a eu nos estimations avant le week-end [de Mexico], on ne s'attendait pas à être super. Quand je dis que ce n'est pas super, ce n'est pas qu'on s'attendait à être derniers, on ne s'attendait simplement pas à être aussi compétitifs qu'on l'a été au Qatar et au Japon notamment. Mais on s'attendait quand même à se battre contre les Ferrari et les Mercedes occasionnellement. C'est juste qu'on ne partait pas favoris pour la pole. C'est à ça que ressemble un week-end qui ne s'annonce pas bien pour nous, et c'est une bonne chose !"

"Je pense que ça va être un nouveau week-end compliqué. Mais aujourd'hui, les choses ont mieux tourné qu'attendu, le rythme était extrêmement compétitif. J'espère évidemment la même chose à São Paulo."