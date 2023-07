Russell intrigué par la perte de compétitivité d'Aston Martin

Parti 18e et arrivé sixième, George Russell a réalisé une très bonne course lors du Grand Prix de Hongrie, maximisant son résultat après une séance de qualifications décevante. Mercedes semblait avoir les moyens de se positionner en seconde force à Budapest, mais l'épreuve n'a pas permis à Lewis Hamilton d'accrocher le podium après qu'il a signé, de justesse, la pole position.

Toutefois, sur le plan comptable, l'écurie allemande a réalisé une bonne opération en plaçant ses deux hommes dans le top 6, alors même que ses concurrents directs au championnat constructeurs, à savoir Aston Martin et la Scuderia Ferrari, n'ont pas réussi à y placer une seule monoplace.

L'épreuve magyare s'inscrit dans la lignée d'une série de Grands Prix qui tendent à brouiller la hiérarchie derrière Red Bull : si l'écurie autrichienne ne faiblit absolument pas en course, l'arrivée de McLaren dans la danse depuis le début du mois et l'installation de ses évolutions vient à nouveau tout chambouler.

Pour Russell, il est clair que la forme de l'écurie basée à Woking, qui a signé à Budapest son second podium consécutif avec Lando Norris et son deuxième double top 5 d'affilée, n'est pas une passade. "Il est absolument clair qu'ils sont de véritables prétendants pour être la deuxième équipe la plus rapide", a indiqué le pilote au numéro 63.

Plus encore, le Britannique s'interroge sur les performances relatives en berne d'Aston Martin, après un début de saison tonitruant où l'écurie s'est régulièrement posée en seconde force du plateau et avait signé six podiums sur les huit premières manches de la campagne.

"C'est très curieux qu'Aston Martin ait clairement été la deuxième meilleure [équipe] en début de saison, et qu'ils ne soient plus tellement compétitifs actuellement", a-t-il déclaré, alors que Fernando Alonso a suggéré récemment que les pneus à la structure renforcée amenés par Pirelli à partir de Silverstone pouvaient avoir joué un rôle.

Finalement, dans ces conditions, Mercedes apparaît l'écurie la plus stable de ce peloton de prétendants au podium, même si la structure de Brackley n'est pas épargnée par des épisodes moins brillants, comme en Autriche dernièrement.

"Ferrari n'a pas beaucoup progressé", a poursuivi Russell. "Et McLaren a fait un immense bond en avant. Donc s'il n'y avait pas McLaren, nous serions très, très satisfaits de nos progrès, à savoir être passés en tête du peloton en creusant l'écart sur nos rivaux, en revenant sur Red Bull. McLaren s'est juste totalement invité à la fête. Mais ça rend optimiste sur le fait qu'il y a le potentiel pour connaître des progrès plus importants."