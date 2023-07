Russell : "Verstappen se plaint car il veut plus d'argent !"

Le calendrier 2024 de la Formule 1 a été révélé il y a quelques jours, et il portera normalement le nombre de Grands Prix à 24 la saison prochaine, avec une campagne qui s'étirerait de la fin février à début décembre. Parmi les réactions à ce programme chargé, Max Verstappen, dans la lignée de propos déjà tenus auparavant, a estimé que ce nombre de courses était "trop" élevé, même s'il a ajouté qu'il fallait "faire avec".

Lorsque le nouveau format sprint a été évoqué puis implanté en F1, le Néerlandais avait déjà fait part de ses craintes concernant la densification du calendrier, et s'était interrogé sur l'intérêt de continuer sa carrière au-delà de son contrat actuel avec Red Bull, qui court jusqu'à 2028.

Interrogé sur les propos de son homologue, George Russell a d'abord expliqué : "Je fais ce que j'aime et j'ai presque l'impression que 'plus il y en a, mieux c'est', d'une certaine manière."

Puis il s'est montré taquin envers Verstappen, lançant avec le sourire : "Je pense qu'il se plaint car il veut plus d'argent !", avant d'ajouter que le double Champion du monde était le pilote "le mieux payé sur cette grille, et avec raison par rapport à ce qu'il accomplit".

Toutefois, il n'a pas désarmé par la suite, tout en nuançant sa position : "Mais je crois que c'est une grande tactique de sa part, [la] menace de la retraite et tout le reste. J'espère qu'il ne le fera pas et qu'il restera aussi longtemps que je resterai, parce que je veux me battre contre les meilleurs pilotes du monde."

"Je me bats en ce moment avec Lewis [Hamilton, son coéquipier chez Mercedes], je veux avoir la chance de le faire avec Max, Charles [Leclerc] et Lando [Norris]. Et je pense qu'en tant que discipline, nous sommes dans une situation vraiment formidable en ce moment."

"Mais je crois que c'est difficile ; on ne peut pas continuer à ajouter plus d'engagements, plus de courses, encore, encore et encore. Il doit y avoir un moment où, si l'on ajoute quelque chose, quelque chose doit être retiré quelque part."

"Et peut-être, je le constate personnellement en ce moment, que nous ne faisons qu'ajouter des courses, [mais] nous n'avons pas moins d'engagements. Il faut donc faire des heures supplémentaires et je suis confiant et presque sûr que c'est aussi le cas chez Red Bull. Si nous [les pilotes] n'avions pas d'autres engagements, nous serions heureux de courir tous les week-ends, j'en suis sûr."

Avec Alex Kalinauckas

