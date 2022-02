Sainz : Ferrari est loin de se concentrer sur la performance

Charger le lecteur audio

Charles Leclerc a bouclé une autre bonne journée pour Ferrari en signant le meilleur temps de la séance du jeudi, après avoir été battu par Lando Norris la veille. Avec des temps compétitifs et une fiabilité à toute épreuve, la Scuderia est l'une des équipes les plus en forme pour ces essais hivernaux. Mais bien que cet élan lui permette d'affirmer qu'elle a fait de nets progrès avec sa nouvelle voiture, l'équipe italienne a tenu à minimiser la situation.

Cinquième aujourd'hui, Carlos Sainz a assuré que les chronos des essais hivernaux n'avaient aucune valeur particulière car, jusqu'à présent, personne ne s'est concentré sur la performance pure. "Au niveau de la fiabilité, c'est un bon début", a-t-il indiqué ce midi, à la fin de son programme.

"Nous avons réussi à boucler une journée et demie sans aucun problème dans l'ensemble, ce qui est un début encourageant pour nous. C'est pour cela que nous sommes ici, à Barcelone. Malheureusement pour vous [les observateurs], ce n'est pas très palpitant parce que nous sommes vraiment loin d'être à la limite de la voiture ou de chercher la performance. Mais nous faisons des tours et nous les faisons bien."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Assez logiquement, le rythme des Ferrari depuis le début des essais hivernaux ne laisse pas les autres équipes indifférentes. Toutefois, Sainz a indiqué que ces deux premiers jours n'avaient pas été particulièrement frappants pour lui. "Au niveau des sensations, ce n'est pas un bon début mais un début normal. C'est normal parce que nous n'avons pas eu un seul problème jusqu'à présent et j'ai réussi à faire un plan de relais complet", a-t-il ajouté.

"Comme je l'ai dit, je ne sais pas si [la situation] est bonne ou mauvaise parce qu'avec ces F1, je peux rouler trois, quatre secondes plus vite ou plus lentement en retirant ou en ajoutant du carburant. Donc, où est-ce que je me situe dans cette fenêtre de trois ou quatre secondes ? Si j'ai commencé au milieu alors où sont les autres ? C'est impossible à prédire. Donc il est impossible de connaître les [vrais] temps quand vous êtes à deux dixièmes de Daniel [Ricciardo] ce matin avec une marge d'erreur de trois ou quatre secondes."