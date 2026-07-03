Tsolov ou Lawson ? Red Bull face une décision difficile pour 2027

Cet article est issu du contenu réservé aux abonnés d'Autosport et vous est offert. Pour accéder à davantage d'analyses et informations exclusives, vous pouvez souscrire un abonnement en cliquant ici.

La carrière de Nikola Tsolov en Formule 2 avance à une vitesse remarquable. Après avoir terminé deuxième du championnat de F3 l'année dernière, Red Bull a décidé de faire passer le Bulgare directement en F2 pour les deux derniers week-ends de la saison 2025.

Franchir ce cap alors que bon nombre de ses rivaux avaient déjà passé près d'une année entière - voire plus - à acquérir de l'expérience au volant d'une F2 était loin d'être une mince affaire, mais Tsolov a immédiatement impressionné. Au Qatar, il a marqué des points dès sa première participation en course principale, tandis qu'à Abu Dhabi, il a stupéfié de nombreux journalistes du centre de presse en décrochant son tout premier podium lors du sprint.

Tsolov a poursuivi sur cette lancée cette année, remportant quatre victoires et en occupant pour l'instant la deuxième place du championnat. Sa victoire en course principale à Spielberg l'a propulsé à seulement deux points du leader du championnat, Gabriele Mini. Certes, le plateau de F2 2026 n'est certainement pas le plus relevé de ces dernières années, mais la progression de Tsolov n'en reste pas moins impressionnante.

L'aspect auquel les décideurs de Red Bull accordent généralement le plus d'importance - tout comme le faisait Helmut Marko par le passé - est la rapidité avec laquelle un jeune pilote s'adapte à l'étape suivante et à des monoplaces plus rapides. Cette adaptation n'a pas été particulièrement rapide en F3, mais elle s'est clairement manifestée en F2. C'est de bon augure pour la dernière marche menant vers la F1, même si Franco Colapinto a expliqué dans une récente interview accordée à Autosport que le passage à la F1 était de loin le plus difficile et que rien ne peut véritablement y préparer un jeune talent.

Cela vaut, entre autres, pour l'immense pression qui l'accompagne, les engagements médiatiques, les projecteurs constamment braqués sur vous et toutes les obligations hors piste qui, selon Colapinto, pèsent 100 fois plus lourd que dans les catégories junior : "En Formule 1, vous ne passez qu'environ 10% de votre temps au volant."

Tsolov vers un test F1 mais Lawson dépasse les attentes

Bien sûr, piloter est la première étape, et c'est précisément ce qui attend Tsolov. Il n'a pas encore participé à une séance d'essais libres en F1, car il doit d'abord parcourir au moins 300 kilomètres au volant d'anciennes monoplaces dans le cadre d'un programme TPC ("Testing of Previous Cars", soit "test de voitures des années précédentes").

L'adaptation de Tsolov à la F2 a été rapide, mais le plus grand défi reste à venir. Photo de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Peter Bayer, directeur de Racing Bulls, a révélé que ces TPC étaient prévus pour l'automne, après quoi une apparition en essais libres devrait avoir lieu vers la fin de la saison, très probablement en marge des essais réservés aux débutants à Abu Dhabi, si la finale de la saison s'y déroule bien.

Si Tsolov poursuit sur sa lancée actuelle, il est naturellement un candidat sérieux pour un volant en F1 en 2027. Cela avait déjà donné lieu à des rumeurs persistantes dans le paddock il y a plusieurs mois, bien que Racing Bulls les ait fermement démenties - ce que Bayer a réaffirmé cette semaine.

"Il fait un excellent travail et c'est un immense talent que nous suivons naturellement de près", a déclaré Bayer. "Mais nous n'en sommes qu'à [huit] courses pour l'instant, et Liam et Arvid font un travail tout aussi remarquable. Ce n'est donc absolument pas un sujet d'actualité pour le moment."

En temps normal, la promotion de Tsolov serait une évidence, surtout compte tenu de la philosophie de Red Bull consistant à accélérer la progression de ses propres talents. Mais il y a cette fois-ci un facteur qui complique les choses : Lawson a lui aussi dépassé les attentes cette saison.

L'avantage dont dispose Red Bull est de pouvoir se permettre d'être patient. Ni Tsolov ni Lawson ne semblent susceptibles de partir ailleurs.

Le Néo-Zélandais a traversé une véritable tempête d'émotions l'année dernière, principalement parce qu'il a été rétrogradé de Red Bull à Racing Bulls immédiatement après le Grand Prix de Chine. Bien qu'il ait toujours affirmé publiquement que ce revers ne l'avait jamais affecté mentalement - "car on ne m'a même pas laissé suffisamment de temps pour faire mes preuves chez Red Bull" -, il lui a tout de même fallu un certain temps avant de vraiment retrouver son rythme au sein de l'écurie sœur.

Cette année, cependant, c'est exactement ce qu'a réussi à faire Lawson. Le Néo-Zélandais a marqué des points lors de six des huit Grands Prix disputés jusqu'à présent, ce qui est particulièrement impressionnant si l'on considère que les quatre top teams occupent souvent la grande majorité des places donnant droit à des points.

Cette hiérarchie ne laisse généralement que deux places disponibles pour les "meilleurs des autres" - même s'il convient de noter que Red Bull et McLaren ont débuté la saison de manière inhabituellement médiocre - et Lawson s'est battu pour ces places à chaque week-end de course.

Lawson était sous pression à l'aube de la saison 2026. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Le mois de juin a été particulièrement révélateur à cet égard. Lawson a décroché une impressionnante sixième place à Monaco, avant d'enchaîner avec une huitième position à Barcelone et une neuvième en Autriche - trois circuits très différents les uns des autres. Il répond parfaitement aux attentes de Racing Bulls et de Red Bull, d'autant plus que la direction de l'écurie a clairement indiqué que le débutant Arvid Lindblad tirait profit de l'expérience de Lawson.

La "philosophie Red Bull" comme paramètre décisif ?

Tout cela rend difficile la décision à laquelle Racing Bulls - et, en fin de compte, Red Bull - doit faire face pour 2027, une décision étroitement liée à la question de savoir quelle sera, au final, la vocation de l'écurie basée à Faenza.

Si Racing Bulls doit rester une écurie de développement pour Red Bull, alors la promotion de Tsolov semble être le choix logique. Lawson a déjà eu sa chance au sein de l'équipe "senior" et, du moins pour l'instant, il ne semble pas susceptible d'être promu à nouveau. Donc oui, si la formation de jeunes talents reste l'objectif premier de Racing Bulls, il y a de solides arguments pour donner sa chance au Bulgare de 19 ans dès que possible.

Dans le même temps, ce serait extrêmement dur pour Lawson. De manière réaliste, Red Bull ne peut guère lui en demander davantage que ce qu'il a déjà accompli cette saison. Et il ne faut pas oublier que Lawson lui-même n'a encore que 24 ans, ce qui signifie qu'il devrait encore avoir une marge de progression. C'est un problème de luxe, mais un choix très difficile à faire - surtout si Tsolov remporte le titre de F2 cette année, ce qui l'empêcherait de revenir dans le championnat l'année prochaine.

Un compromis pourrait consister à le maintenir en coulisses tout au long de l'année 2027, ce qui lui permettrait d'apprendre et de se préparer pleinement à la F1. Cependant, l'histoire récente a montré qu'une telle approche pouvait s'avérer risquée tant pour l'écurie que pour le pilote concerné.

Felipe Drugovich, par exemple, n'a jamais eu sa chance en F1 malgré son titre convaincant en F2, tandis qu'on ne peut qu'espérer que Leonardo Fornaroli ne subisse pas le même sort - Haas serait bien avisée de le recruter pour l'année prochaine. D'un autre côté, Alpine n'a pas non plus promu Oscar Piastri immédiatement après son titre en F2, pour finir par le perdre l'année suivante, bien que ce soit là une autre histoire.

Les dangers liés au fait de ne pas promouvoir un jeune pilote prometteur sont bien connus en F1. Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

L'avantage dont dispose Red Bull est de pouvoir se permettre d'être patient. Ni Tsolov ni Lawson ne semblent susceptibles de partir ailleurs, ce qui permet aux décideurs d'évaluer avec soin la progression des deux pilotes jusqu'à la fin de la saison. Cela inclut l'évaluation des performances de Tsolov au volant d'une F1, tant lors des essais TPC que lors des séances d'essais libres qui suivront.

Il ne s'agit pas ici de dénicher le prochain Max Verstappen - le programme junior n'a d'ailleurs pas connu d'autre talent de ce calibre depuis -, mais cela place néanmoins Red Bull face à un dilemme de luxe.

Compte tenu de la philosophie traditionnellement audacieuse de Red Bull, la promotion de Tsolov semble toujours être la voie la plus logique. Lawson, cependant, met tout en œuvre pour rendre cette décision extrêmement difficile et, du moins pour l'instant, pour la reporter.

Qui Racing Bulls - et Red Bull - choisiront-ils pour composer leur line-up en 2027 ? Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images