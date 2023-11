Álex Márquez : "Marc va trouver l'ambiance dont il a besoin"

Quand Álex Márquez a rejoint Gresini il y a un an, après trois saisons difficiles à piloter des Honda, il y voyait sa dernière chance de briller en MotoGP et se disait prêt à quitter la catégorie en cas d'échec. L'Espagnol s'est vite rassuré, avec un podium dès sa deuxième course sur la Ducati en Argentine, suivi d'une victoire en course sprint à Silverstone, et il a prolongé son contrat pour la saison 2024.

Son frère, Marc Márquez, espère une métamorphose similaire en délaissant lui aussi la Honda pour la Ducati de l'équipe Gresini. Envisageant aussi de quitter le MotoGP s'il ne parvient plus à briller, l'octuple Champion du monde a préféré renoncer à un excellent salaire chez Honda pour renouer avec le plaisir et se lancer dans un nouveau défi. Selon Álex Márquez, Gresini lui offrira l'environnement idéal pour y parvenir.

"C'est vrai quand les résultats sont bons, tout va bien, on est plus détendu, plus ouvert, plus calme", a expliqué le cadet de la fratrie à Motorsport.com. "Mais il y a aussi l'ambiance dans le garage, dans l'hospitalité. Je me sens vraiment chez moi, dans mon environnement, depuis le tout début. Ils me donnent ce que je veux, on fait les blagues que l'on veut, on est professionnel quand il faut l'être..."

"Je pense que Marc va trouver l'ambiance dont il a besoin en ce moment, celle d'une famille, du retour du plaisir de la compétition, d'apprécier tous les petits détails dans une équipe... Je pense qu'il n'y a aucune équipe meilleure que Gresini pour lui permettre de redevenir performant, pour retrouver le plaisir de la compétition. Au final, c'est quand on va vite qu'on prend du plaisir, mais l'équipe et tout l'environnement aident."

En rejoignant Gresini, Marc Márquez va découvrir un rôle plus simple que celui qu'il a connu depuis son arrivée en MotoGP. Il ne disposera "que" de la version 2023 de la Ducati, celle avec laquelle Pecco Bagnaia et Jorge Martín jouent le titre actuellement, et n'aura donc aucun travail de développement à faire, ce qui lui permettra de se concentrer totalement sur le pilotage, comme le fait aujourd'hui Marco Bezzecchi avec un modèle vieux d'un an chez VR46.

En utilisant une moto qui a déjà fait ses preuves la saison précédente, Gresini peut arriver sur chaque circuit avec une base établie tout en profitant du travail effectué par l'ensemble des huit Ducati pendant le week-end pour peaufiner les réglages, ce qui facilite grandement la vie des pilotes.

"On a l'avantage d'avoir aussi toutes les données de la GP23", a souligné Álex Márquez. "Il n'y a pas d'énorme différence, c'est une évolution tous les ans, sans grande révolution. Et après tout, le châssis est le même. Ça aide à voir des choses très similaires dans la télémétrie, ils modifient certains aspects de l'aérodynamique ou du moteur mais la moto est très similaire."

"Ils te guident, ils aident beaucoup. Tous les jours, ils ont beaucoup de statistiques et beaucoup d'éléments donc on sait où progresser. Avoir la moto de la saison précédente signifie que l'on toutes les données, tous [les réglages] électroniques en arrivant sur un circuit, et ça rend la vie un peu plus facile, en un sens."

Les frères Márquez partageront la même équipe en 2024

Si la moto des frères Márquez devrait très peu évoluer au cours de l'année 2024, Ducati pourra quand même apporter son expertise, comme Álex en a bénéficié cette année avec des changements apportés au test de Misano au mois de septembre.

"La moto est le même depuis le début de l'année. Puis [ils ont apporté] quelques évolutions, mais très petites. Les changements ont plus été sur les réglages ou la géométrie. [...] Nous avions la même moto depuis le début de l'année, en termes de géométrie, etc, et il y a un moment où nous avons un peu stagné, pour ainsi dire, et où nous ne voyions plus comment améliorer notre base."

"Le grand changement du test de Misano est venu d'une suggestion de Ducati, qui nous a aidés à trouver plus de marge et à finir les ajustements."

Propos recueillis par Rubén Carballo Rosa