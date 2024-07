Álex Márquez veut "changer les choses" en 2e moitié de saison

Álex Márquez est parti en vacances dans l'ivresse d'un podium fêté dignement, le premier qu'il partageait avec son frère Marc, et pourtant réaliste quant à sa valeur réelle. Car l'Espagnol, qui l'an dernier a gagné deux courses sprints et décroché deux podiums en Grand Prix pour finir neuvième du championnat, peine cette saison à se mettre en évidence. À l'image de Marco Bezzecchi, seulement 12e du classement général alors qu'il était dans le trio de tête du championnat la saison dernière, il n'a pas encore trouvé la clé pour véritablement se sentir à l'aise avec le modèle 2023 de la Ducati.

S'il se garde bien de critiquer la moto, le pilote Gresini ne cache pas néanmoins un manque de sensations qui le bride. En Allemagne, lorsqu'il lui a été demandé d'évaluer sa première partie de saison, il s'est d'abord donné la note de 6/10, puis s'est tout juste gratifié d'un demi-point supplémentaire après avoir décroché la troisième place du Grand Prix. Son regard sur lui-même était assez critique.

"C'est moins que ce à quoi on s'attendait après la saison 2023", a-t-il concédé dans une interview pour Motorsport.com. "On a un peu plus de mal que d'habitude, surtout avec la moto 2023. Je n'arrive pas à retrouver les sensations que j'avais l'année dernière. Mais je pense qu'on a obtenu de bons résultats. On a pu être plus réguliers, faire moins d'erreurs et marquer des points importants. Donc, je n'ai pas eu les sensations, mais on a des points importants au championnat, alors il faut essayer de trouver quelque chose et de changer les choses dans la deuxième partie de la saison."

Une certaine stabilité a effectivement permis à Álex Márquez de ne plus quitter le top 10 depuis Jerez. Malgré une quatrième place en Espagne, puis ce podium auquel il ne s'attendait pas au Sachsenring, que lui manque-t-il pour être plus souvent aux avant-postes ? "Je ne sais pas, si je le savais, on l'aurait déjà appliqué. C'est une question de feeling avec la moto, je ne me sens pas à 100% avec les réglages. Et il y a certains domaines dans lesquels j'ai encore trop de mal."

"Le plus important, c'est que l'on a la vitesse. On l'a souvent montré, mais il nous faut être plus réguliers. On doit être plus réguliers dans les chronos, surtout en ce qui concerne le rythme de course. Sur un tour, cette moto semble me permettre d'être encore plus rapide que l'année dernière, mais en rythme de course, j'ai plus de mal."

Álex Márquez espère trouver les bons réglages sur la Ducati GP23. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Désireux de "trouver ces petits steps qui [lui] manquent pour tout le temps être dans le coup", le pilote Gresini espérait, en quittant le Sachsenring, que son podium puisse marquer le début d'une phase ascendante.

"On n'a pas été assez rapides en ce début de saison, à part à Jerez. Certains jours ne sont pas mauvais mais, ensuite, en rythme de course on n'a pas été là où on devait être. Aujourd'hui, cependant, on a eu un bon rythme", voulait-il retenir après avoir décroché son premier trophée, "alors j'espère qu'on va pouvoir inverser la situation et être rapides à partir de maintenant et jusqu'à la fin. C'est ce qu'on espère et on va travailler pour ça."

Ses ambitions pour la suite de la saison sont de "monter sur le podium dans certaines courses". Il veut "être là, comme l'année dernière, donc essayer de finir la saison d'une bonne manière". Comment y parvenir ? "On a fait preuve de régularité, mais il faut qu'on passe à l'étape suivante. J'espère que l'on va trouver quelque chose dans les réglages qui me permettra d'être un peu plus à l'aise et que l'on franchira la prochaine étape."

Propos recueillis par Juliane Ziegengeist