L'objectif de Tech3 en 2025 : "le podium chaque week-end"

Plus que jamais, en 2025, l'équipe Tech3 sera intégrée au programme KTM, le constructeur ayant désormais sous contrat quatre pilotes à gros potentiel, répartis dans deux teams mis sur un pied d'égalité. La formation française, qui retrouvera les signes extérieurs de KTM en lieu et place de GasGas, accueillera Maverick Viñales et Enea Bastianini, deux pilotes habitués aux avant-postes qui viendront former un duo très ambitieux.

"La semaine qui a fait suite au Mugello a été à la fois stressante et excitante", se souvient le team manager de Tech3, Nicolas Goyon, en revenant sur ce recrutement pour le site officiel du MotoGP. "Nous savions que nous avions cette opportunité et quand ils ont finalement confirmé qu'ils allaient signer avec KTM et avec nous, nous étions super heureux et excités de faire cette annonce."

"Enea et Maverick sont deux vainqueurs, et c'est quelque chose d'assez nouveau pour Tech3 en général", poursuit le Français. "Mais ils feront partie d'un grand groupe de quatre pilotes en mesure de gagner chaque week-end, et c'est quelque chose de nouveau pour KTM aussi. Nous n'aurons pas de rookie."

Alors que KTM paraît stagner à ce stade de la saison, le potentiel de la RC16 est encore suffisamment proche de celui de l'Aprilia pour que l'espoir d'un rebond soit permis à courte échéance. Derrière le fait d'avoir constitué un tel quatuor, le but du constructeur autrichien n'est donc clairement rien d'autre que le succès maximal.

"L'objectif sera de monter sur le podium chaque week-end", souligne Nicolas Goyon, "et c'est quelque chose de différent. Je pense véritablement que ce gros effort de la part de KTM va mener la moto au sommet, et l'objectif final sera de gagner le championnat. Je pense que c'est la bonne façon de travailler pour gagner le championnat."

En voyant ainsi les attentes s'élever, l'équipe française ne risque-t-elle pas de subir une pression supplémentaire ? "Par le passé aussi, nous avons eu des top pilotes. Je me souviens en particulier d'Andrea Dovizioso et Cal Crutchlow, des pilotes à haut potentiel, et cette année-là, la pression n'avait pas été plus forte, ça avait juste été une belle saison", rappelle Nicolas Goyon, qui n'oublie pas non plus que Pedro Acosta est aujourd'hui le mieux placé des pilotes KTM, sous les couleurs de Tech3..

"Je pense que chaque pilote dans notre équipe se focalisera sur sa performance", poursuit-il, "travaillera avec son team, puis le staff technique réunira tout, analysera les données et tous les pilotes auront accès aux données de tout le monde. C'est la meilleure façon de travailler. Franchement, je ne pense pas que cela entraînera une pression supplémentaire. Tout le monde s'attendra à des résultats solides, les pilotes comme nous. Nous ferons notre travail et nous ferons au mieux chaque week-end."