Binder "bien préparé" pour la Thaïlande après des progrès en Australie

Brad Binder n'a pas pu lutter pour les premières places au Grand Prix d'Australie et sa septième position pourrait paraître anecdotique, mais il a longtemps figuré au cœur de la lutte pour la quatrième place en course principale, face à plusieurs pilotes Ducati et Maverick Viñales, un signe positif sur une moto dans une configuration assez inédite.

Sur le site officiel du MotoGP, le pilote KTM a précisé avoir roulé avec un "package aéro différent" qui a porté ses fruits. "La moto tournait un petit peu mieux, si bien que j'avais un autre outil avec lequel jouer en course", a-t-il souligné. "C'était bien, c'était positif, et j'ai pu essayer d'emmener un peu plus de vitesse."

"J'ai réussi à rester au contact de certains pilotes un peu plus longtemps, mais à la fin, quand ils se sont mis à attaquer, je n'avais pas le rythme pour les suivre. Je pense en tout cas qu'on a tiré quelques enseignements ce week-end, on a fait quelques petits pas en avant. Évidemment, il nous en faut beaucoup plus, mais on s'est un peu rapprochés."

Buriram sera le terrain de jeu idéal pour mesurer les progrès sur la KTM. L'an dernier, Binder s'était battu avec Jorge Martín pour la victoire jusqu'au bout, tant dans le sprint qu'en course principale. "C'est un circuit qui fonctionne bien pour nous, pas seulement l'an dernier mais c'était assez bien auparavant aussi", a souligné le Sud-Africain, impatient de voir si les changements effectués à Phillip Island seront aussi efficaces.

"Dans l'ensemble, je me sens très bien. Je pense qu'on arrive sur cette course assez bien préparés. On a testé des choses différentes à Phillip Island la semaine dernière et il semble qu'on a progressé donc je suis vraiment impatient de remonter sur la moto. Mon objectif est de faire un bon week-end, ce serait génial d'essayer de me battre à nouveau pour la victoire. C'est évidemment mon objectif. Je veux vraiment travailler plus dur ce week-end pour faire la différence."

Brad Binder Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Un bon week-end en Thaïlande pourraient permettre à Binder et KTM d'assoir leur statut de "meilleurs des autres". Il est actuellement cinquième du championnat des pilotes, derrière les quatre leaders de Ducati, et KTM est deuxième chez les constructeurs, là aussi derrière Ducati, sacré depuis plus d'un mois. La lutte avec Pedro Acosta et Maverick Viñales et avec Aprilia du côté des constructeurs n'intéresse pas vraiment Binder, qui sait la première place désormais hors de portée. Il consacre donc donc ses efforts à la quête du meilleur résultat possible.

"Pour moi, c'est très simple, pas seulement moi, mais toute mon équipe : aucun d'entre nous ne veut finir à ces positions tous les week-ends, on veut être beaucoup plus haut dans la hiérarchie. Je sens qu'on doit continuer à se concentrer sur ce que l'on fait sur les circuits et profiter de chaque tour. Si on le fait, les résultats du samedi et du dimanche seront meilleurs, le championnat et les courses s'amélioreront d'eux-même."

"Je me concentre vraiment sur le travail que je peux faire dans le moment présent. Évidemment, si je fais ça bien, le reste viendra naturellement."

Avec Léna Buffa