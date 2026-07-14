En difficulté, Bagnaia aurait dû prendre trop de risques pour dépasser Martín

Dernier Grand Prix avant la trêve du championnat, le week-end passé en Allemagne s'est révélé éprouvant pour Pecco Bagnaia. Sur le Sachsenring, l'Italien n'a pas réussi à rivaliser avec la vitesse des autres pilotes disposant comme lui de la dernière version de la Ducati. Il a quitté le pays avec en poche la septième place de la course sprint, puis la sixième de la course longue.

"Disons qu'étant donné les énormes difficultés qu'on a eues ce week-end, une sixième et une septième places sont deux très bons résultats", a déclaré Bagnaia à la presse internationale, dont Motorsport.com.

Dès le début des essais, le double champion du monde MotoGP est apparu déboussolé, multipliant les changements de réglages pour tenter de contrer un manque criant d'adhérence à l'arrière de sa machine. Un problème qui n'est pas nouveau pour lui avec la GP26, mais qui a été particulièrement exposé par ce circuit, au point de lui donner "l'impression d'être sur de la glace".

Rien n'y a fait, cependant. Après s'être qualifié 11e, il a fini à plus de sept secondes et demie du vainqueur, sèchement battu par les trois Ducati comparables à la sienne qui ont formé le trio de tête. Dimanche, il a passé l'arrivée à 11"5 de son coéquipier, classé un tout petit peu plus haut à la faveur des chutes d'Álex Márquez et de Fabio Di Giannantonio.

Même si seule la cinquième place était en jeu, Bagnaia a au moins pu se battre et y prendre un peu de plaisir. Il a retrouvé sur son chemin Jorge Martín, son adversaire dans la course au titre deux années de suite. Lui-même en délicatesse avec ses pneus, l'Espagnol bénéficiait de points forts inversés par rapport au pilote Ducati et c'est finalement lui qui l'a emporté.

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"Il avait du mal avec l'avant, et moi avec l'arrière, donc ça se compensait un peu au niveau des chronos. J'ai tenté ma chance dans le virage 11, celui où il était plus rapide que moi, mais je n'étais pas assez proche et c'était difficile", a expliqué Pecco Bagnaia, qui n'a pas voulu trop en faire.

"J'aurais dû prendre peut-être trop de risques pour le dépasser, et ça n'était pas une bonne idée de provoquer un accident. Je sais par expérience, car je l'ai appris, qu'il est toujours préférable de terminer les courses. Dans d'autres situations, j'ai tout tenté, mais je n'ai jamais été assez proche pour le dépasser."

Ça n'était pas une bonne idée de provoquer un accident. Je sais par expérience qu'il est toujours préférable de terminer les courses.

Est-ce la maigre place en jeu qui l'a poussé à la prudence ? Pas seulement, explique le pilote, qui se sentait véritablement bloqué par le manque d'accroche de son pneu arrière.

"Là où ça change le plus, c'est quand il s'agit de passer de deuxième à premier et de quatrième à troisième, parce que de quatrième à troisième un dépassement nous mène sur le podium, et de deuxième à premier on gagne. Donc quand on a besoin de prendre des risques, mieux vaut le faire pour ce genre de résultat. Mais aujourd'hui, même si j'avais été premier, deuxième, troisième ou quatrième, j'aurais difficilement pu imaginer dépasser."

"Ça aurait été difficile de faire mieux que ça", a résumé Bagnaia pour le compte du site officiel du MotoGP. "Il est clair qu'une sixième place hier et une cinquième aujourd'hui auraient peut-être été possibles, mais j'étais trop à la limite et Jorge a très bien défendu, donc c'était difficile de le dépasser."

"J'ai tout tenté, mais j'étais trop en difficulté. J'ai le même souci depuis le début de la saison et les circuits comme celui-ci font ressortir plus mes limites. C'était difficile d'imaginer se battre pour le podium."

Avec Matteo Nugnes