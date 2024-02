Pour Ducati, les sensations des pilotes comptent plus que les chronos

Les essais MotoGP d'avant-saison ont parlé clairement : chacune des cinq journées de tests collectifs a été dominée par une Ducati du modèle 2024, et sur chacune des deux pistes (Sepang et Losail), le champion en titre Pecco Bagnaia a eu le dernier mot avec, au passage, un temps inférieur au record officiel du circuit.

Dans les deux cas, l'Italien a roulé huit dixièmes plus bas qu'une référence établie il y a à peine trois mois, dans le cadre des Grands Prix. Et il n'a pas été le seul à affirmer sa vitesse, Ducati ayant encore une fois concentré l'essentiel de ses machines dans le haut du classement.

Pour Gigi Dall'Igna, il ne fait aucun doute que les derniers essais menés au Qatar ont représenté "un autre pas en avant", et pour cause. Alors que la concurrence en était encore, dans la plupart des cas, à évaluer d'importantes pièces et à constituer le package qui allait porter ses espoirs pour le début du championnat, Ducati avait déjà validé ses grandes décisions lors des essais de Sepang, en début de mois, et ne recherchait plus que la confirmation de la justesse des choix faits.

"Deux jours d'essais qui ont confirmé les sensations des pilotes avec la moto, et les temps enregistrés l'ont largement démontré", a résumé le directeur général de Ducati Corse au sujet de ce test réalisé au Qatar. Le bilan technique est "excellent", à en croire le retour des pilotes de l'équipe d'usine : "Nous avons encore amélioré la distribution de puissance, caractéristique distinctive de la GP24, en maintenant l'équilibre de toutes les pièces impliquées. L'équipe a fait un travail remarquable après les essais en Malaisie et j'en suis très heureux."

Enea Bastianini a fait écho à la vitesse et aux commentaires enthousiastes de Pecco Bagnaia. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"D'une manière plus générale, je suis satisfait du package 2024, qui semble vraiment bien né sous tous les aspects, même si nous sommes bien conscients des inconnues que pourrait nous réserver chaque Grand Prix. Ce n'est qu'en avançant dans le championnat que nous réaliserons la valeur de la performance d'aujourd'hui", a-t-il souligné au sujet des derniers chronos époustouflants enregistrés par ses machines.

"Il ne faut pas le nier, ce sont des chronos remarquables, mais comme nous l'avons déjà souligné, c'est ce que nos pilotes ressentent sur la moto qui compte, ainsi que l'enthousiasme qu'ils partagent au stand. Il reste des choses à régler avant le début de la saison, mais nous avons les idées claires quant à comment et où agir."

Sa politesse, ou peut-être est-ce sa science de la course, impose à Gigi Dall'Igna de ne pas crier victoire de sitôt, même si les performances affichées en ce début d'année font de la nouvelle Ducati la grande favorite du championnat qui va s'ouvrir dans quelques jours. Les huit mois de compétition à venir laissent le champ libre à suffisamment d'événements inattendus et de développements pour que l'Italien se garde d'exclure les autres marques de la lutte.

"Nous sommes conscients que nos adversaires ne sont certainement pas restés à ne rien faire et qu'ils ont eux aussi progressé. Et prenons aussi en compte le fait que le top 10 se tient en sept dixièmes et que tous ont tourné sous le record précédent. Cela nous oblige à non seulement interpréter les résultats chronométrés de ces tests de la bonne manière, mais aussi à ne pas baisser la garde dans un championnat qui s'annonce rudement disputé."

Davide Tardozzi, team manager de l'équipe officielle Ducati, s'en tient au même discours en dépit de sa foi légendaire dans la marque. "Nous sommes très contents, car nous avons eu au Qatar la confirmation de ce que nous avions vu à Sepang, à savoir que la moto de 2024 évolue correctement", admet-il. "Les pilotes sont très satisfaits et très rapides. Nous arriverons ici, pour la course, dans un très bon état d'esprit." Mais de prévenir : "Nous comprenons néanmoins que nos adversaires progressent beaucoup et nous pensons que la concurrence va être rude."