Le drapeau rouge a mis fin à une remontée de Jack Miller

Après un été difficile, Jack Miller s'est relancé à Motegi, piste sur laquelle il s'était imposé l'an passé, à l'époque avec la Ducati. En délicatesse avec sa gomme avant en course sprint, il a néanmoins pris une belle quatrième place, et a vu l'arrivée au sixième rang dans l'épreuve principale le lendemain, soit son meilleur résultat le dimanche depuis le GP d'Allemagne.

Au guidon de la KTM, l'Australien avait peut-être le potentiel pour faire mieux. Troisième sur la grille, il a pris un bon envol et il était deuxième au premier virage, et même leader au moment des changements des motos. Jorge Martín, Aleix Espargaró et Marc Márquez l'ont doublé durant cette séquence puis Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi l'ont dépassé.

Miller s'est ainsi retrouvé sixième une fois tous les changements de machines effectués mais avec des difficultés en sortie de courbe, il a continué à dégringoler dans la hiérarchie pour finalement se retrouver dixième après une erreur.

Le pilote KTM a repris sa marche en avant quand la pluie a redoublé. Il a également profité de l'abandon de Miguel Oliveira et de la chute de Johann Zarco pour être classé en sixième position dans la hiérarchie finale.

"Pas la meilleure journée, mais pas la pire", a résumé Miller. "Je suis plutôt content qu'on ait fini la course. Il a fallu beaucoup de temps pour que les pneus fonctionnent dans la première partie de la course sous la pluie. C'était bien, j'ai pu pas mal préserver le centre du pneu au début de l'épreuve."

"Quand la course a avancé et qu'il y a eu plus d'eau en piste, j'ai commencé à revenir sur ceux qui étaient devant. J'ai essayé de ne pas perdre trop de temps mais aussi de ne pas tuer le pneu."

Habitué aux belles performances sous la pluie, Jack Miller espérait continuer sa remontée après le drapeau rouge mais la course n'a finalement pas été relancée : "C'est comme ça. On avait fait quelques changements sur la moto pour essayer de menacer ces gars mais ça n'a pas pu être le cas."