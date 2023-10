L'improbable chute de Jack Miller dans la voie des stands

Selon le décompte officiel du MotoGP, Jack Miller a connu deux chutes pendant le week-end de Mandalika, au cours des Essais de vendredi après-midi, mais une troisième erreur n'a pas été prise en compte... puisqu'elle est survenue une fois la course sprint terminée. Le pilote KTM est parti à la faute à l'entrée des stands, visiblement piégé par le manque d'adhérence.

"Je rentrais lentement dans la voie des stands", a expliqué Miller au micro du site officiel. "J'avais la main sur le réservoir, j'ai activé le limiteur de vitesse donc j'étais à 70 km/h. J'ai freiné mais les freins étaient froids, je pense que j'avais passé tout le tour hors trajectoire et dès que les freins sont montés en température, boum ! J'ai pris la main qui était sur le guidon sur le visage."

Lorsque le journaliste lui a demandé s'il ne s'était pas blessé, Miller a livré une réponse dont il a le secret : "Je vais bien. C'est juste mon égo qui a un peu mal, mais ça va ! [rires]."

Avant cette erreur, Jack Miller avait pris un point dans la course sprint. Malgré un envol difficile, il a pu passer de la dixième à la septième place dans les deux premiers tours, avant une erreur qui lui a coûté trois positions. Un dépassement sur Miguel Oliveira lui a permis de se classer au neuvième rang : "J'ai pris un bon départ, j'ai eu un peu de patinage parce que j'étais hors trajectoire. J'ai dû relâcher l'embrayage pour essayer de gérer le patinage. Mais c'était quand même un bon départ".

"J'étais derrière Di Giannantonio, j'ai essayé de le doubler, je l'ai un peu suivi au premier virage, on est tous les deux sortis large. J'ai essayé de forcer un peu plus pour freiner et le doubler. J'ai eu un gros blocage de la roue quand je suis revenu sur la piste au niveau de Miguel. J'ai essayé de recommencer. Le rythme était très bon, j'étais à l'aise. C'était juste super dur de faire la différence, même en ayant une bonne vitesse. Il a fallu trois tours pour faire le dépassement."

Dans la course principale, Miller est lentement remonté jusqu'en quatrième position, aidé par différents incidents devant lui, avant d'être doublé par Fabio Di Giannantonio puis par son coéquipier Brad Binder, qui a pourtant reçu deux pénalités, et enfin par Marco Bezzecchi. L'Australien est tout de même satisfait de sa septième place.

"Je suis plutôt content des performances ce week-end, on a été bons. J'ai fait quelques erreurs qui nous ont fait perdre un peu de temps mais dans l'ensemble, nous avions un bon rythme en fin de course, ce qui est toujours positif dans cette chaleur. La moto fonctionnait bien. Je suis content du résultat et c'est bien d'avoir deux bons week-ends consécutifs, au Japon et ici. Je suis impatient de me rendre chez moi et j'espère être performant pour les supporters australiens."