Jorge Martín "pas confiant à 100%" malgré sa pole

Il y a un an, Jorge Martín avait créé la sensation en décrochant sa première pole position dès son deuxième Grand Prix, à Losail. De retour sur place avec désormais ans ses bagages trois autres poles, une victoire et un titre de Rookie de l'année, le pilote espagnol a frappé fort en se plaçant en tête de la grille de départ pour la manche d'ouverture de la nouvelle saison, sous les projecteurs qataris.

Au guidon de la version 2022 de la Ducati, dont le moteur notamment a beaucoup fait parler de lui ce week-end, Martín a réussi à tout réunir pour boucler en tête l'exercice des qualifications, néanmoins il considère qu'il lui faut encore améliorer sa copie s'il veut se maintenir à cette place demain soir.

"Après les EL4, je ne m'attendais pas à être aussi rapide. Je suis content", commente-t-il auprès du site officiel du MotoGP, lui qui n'était que 12e des EL4 dominés par son coéquipier, Johann Zarco. "Avec mon premier pneu, j'ai fait une erreur dans mon premier tour et j'ai donc fait mon temps dans mon deuxième tour, or normalement le pneu y a alors déjà perdu un peu de performance. J'attendais donc beaucoup de mon deuxième pneu. J'ai aussi bénéficié de l'aspiration de Pol Espargaró donc j'ai pu faire un très bon chrono, en améliorant celui de l'année dernière, et j'en suis très content."

"D'une manière générale, le week-end n'a pas été si mal", juge-t-il, néanmoins perturbé par les nombreuses évaluations encore menées sur sa GP22. "C'est difficile d'être constant parce qu'on essaye différents réglages et différentes cartographies. Je pense malgré tout que notre rythme n'est pas mauvais et qu'on sera parmi les candidats demain, mais je crois qu'on a besoin de quelque chose de plus pour se battre pour la victoire."

"Je ne suis pas confiant à 100% pour demain", avoue-t-il. "Je pense qu'il nous manque encore un ou deux dixièmes pour se battre pour la victoire, mais on fera partie des candidats alors je vais travailler dur ce soir et j'espère trouver ces petites choses pour me battre demain. On est prêts, même pour la victoire, mais je suis toujours un peu à la limite et on a des difficultés avec le nouveau moteur. Ça n'est pas si simple. Il me manque encore la bonne gestion des pneus et c'est la raison pour laquelle je suis un peu inquiet au sujet de la fin de la course. Mais on va trouver quelque chose avec mes ingénieurs et tout mon team, c'est certain, et on sera là pour se battre pour la victoire."

La victoire se décidera dans les six ou sept derniers tours

"L'année dernière, chaque fois que je suis parti de la pole position, je suis monté sur le podium, et c'est important car ce qu'il y a de bien c'est qu'on a la vitesse. Il va falloir que j'utilise l'expérience que j'ai à présent pour gérer les pneus et ma condition physique, car c'est une longue course. Même si je me sens bien, les derniers tours ne sont pas faciles quand il faut se donner à 100%. La course sera serrée, et j'espère faire ce petit step de performance grâce à mon expérience et pouvoir me battre pour la victoire", poursuit le pilote Pramac Racing.

S'il s'attend à une course disputée, Jorge Martín est convaincu de ne pas revivre les records du Grand Prix de Doha l'an dernier, qui l'avait vu monter sur le podium pour la première fois alors que le peloton était resté compact jusqu'au bout. "Je pense que le groupe ne sera pas aussi gros que l'année dernière", estime-t-il, pressentant une course d'élimination avant une ultime lutte dans les six ou sept derniers tours.

"Je pense que ça ne sera pas comme l'année dernière, parce qu'on avait fait cinq jours de tests puis deux courses et la deuxième avait donc été super serrée et le rythme incroyable. Je crois que le rythme est similaire, voire meilleur que celui de l'année dernière, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de pilotes. Il y aura peut-être six pilotes à sept tours de la fin, mais ces sept derniers tours seront super rapides. À mon avis, ça va un peu dépendre de Rins ou Mir car ils sont les plus forts. J'espère être là, j'espère avoir de bons pneus à la fin et me battre contre eux."

"Les Suzuki seront là, Marc [Márquez] et Enea [Bastianini] aussi. On verra quel sera le rythme, et aussi les choix de pneus qui seront déterminants. Selon les pneus qu'on a, soit on peut pousser ou début soit il faut gérer un peu plus. Je pense que c'est dans les six ou sept derniers tours que ça va se décider, et selon le rythme le groupe sera plus ou moins grand."