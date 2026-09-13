Malgré ses progrès, Martín ne se sent "pas au niveau" de Márquez et Bezzecchi

Le week-end de Jorge Martín à Misano n'avait pas très bien commencé. Le leader du championnat semblait en retrait alors que ses deux principaux rivaux dans la course au titre, Marc Márquez et Marco Bezzecchi, s'imposaient comme les favoris incontestables du Grand Prix de Saint-Marin.

Mais, comme souvent, l'Espagnol a su inverser la tendance. Samedi matin, le pilote Aprilia a signé la cinquième place sur la grille de départ des deux courses de Misano. En sprint, Martín a conservé sa position et a profité du mauvais départ de Fermín Aldeguer pour gagner une place.

Il a ensuite consciencieusement suivi Fabio Di Giannantonio, manifestement plus rapide que lui dans les premiers tours, à l'image des deux leaders, Márquez et Bezzecchi. Il a finalement pris l'avantage sur le pilote VR46 au septième tour pour s'emparer de la dernière marche du podium.

Interrogé sur son dépassement sur Di Giannantonio, Jorge Martín a expliqué avoir dû forcer le passage après avoir constaté que son rival italien ne commettait aucune erreur.

"Je ne l'ai pas vraiment préparé", a déclaré l'Espagnol. "J'ai simplement essayé de rester très, très proche de lui, parce que c'était vraiment difficile de le dépasser avec le medium alors qu'il était en tendre. J'ai donc essayé de rester au plus près, en essayant de le pousser à la faute."

"Mais j'ai vu qu'il n'en faisait pas, alors je suis passé à l'intérieur aux virages 5-6. Je pense que c'est un bon endroit parce qu'il faut bien préparer le virage 6. Et le plus difficile, je pense, a été de conserver la position même si je n'étais pas sur la bonne trajectoire."

"Je suis donc content. Je freine assez tard et cela m'a certainement aidé à me battre ou à défendre ma position. Mais j'espère que demain, nous pourrons le dépasser un peu plus rapidement."

Jorge Martín a terminé troisième du sprint et conserve son leadership au championnat. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tout comme Marc Márquez, Jorge Martín a opté pour le pneu medium à l'arrière pour la course sprint. Mais, contrairement au champion en titre, le pilote Aprilia a fait ce choix faute d'autre option.

"Honnêtement, je n'avais pas d'autre choix", a-t-il confié en rigolant. "Je ne peux pas rouler avec le tendre. C'est pour ça que je souffre en time attack. J'ai l'impression que ça pousse [vers l'avant] et que tout devient très agressif, ce qui rend la moto vraiment difficile à gérer."

"Nous avons évidemment progressé ce matin avec le tendre, mais je ne me sens pas très bien avec ce pneu. C'est pour ça que le medium était une bonne option, et cela nous a aussi apporté de bonnes informations pour la course de demain, je pense."

Pour le moment, je ne suis pas à leur niveau ici.

Après avoir récupéré la troisième position en sprint, Jorge Martín n'a toutefois jamais réussi à réduire l'écart avec les deux leaders et a même terminé à 2,7 secondes de son coéquipier Marco Bezzecchi, deuxième.

S'il a réussi à redresser la barre ce week-end, il ne pense clairement pas être au niveau de Marc Márquez et Bezzecchi.

"Pour le moment, je ne suis pas à leur niveau ici", a-t-il avoué. "J'ai vu quelques petites choses que nous pouvons améliorer pendant la course. Je vais donc me concentrer sur moi-même, essayer d'améliorer ces trajectoires et ces points précis. Et si j'y arrive, peut-être que je pourrai réduire l'écart. Mais oui, ce sera vraiment difficile."

Jorge Martin ne pense pas pouvoir rivaliser avec Marco Bezzecchi et Marc Márquez ce week-end. Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Interrogé sur les origines de cette amélioration et notamment sur les changements effectués pour se remettre en selle, Jorge Martín a répondu : "Ici, il y a beaucoup d'adhérence. Habituellement, quand je pilote, j'ai toujours l'impression de perdre un peu l'avant."

"Mais ici, non. Je perdais donc beaucoup de temps par rapport à Marco à cet endroit, dans la dernière phase du freinage. Ce que j'ai amélioré, c'est le fait de conserver les freins même lorsque je suis sur le point de chuter. Je garde donc les freins et je rentre dans le virage. C'est là que j'ai vraiment progressé."

"J'ai beaucoup de vitesse de passage en courbe. Mais dès qu'on ouvre les gaz et qu'on a besoin de motricité, je perdais beaucoup. Mais c'était peut-être à cause du medium. C'est donc un point sur lequel je veux progresser.

"Mais je ne sais pas si c'était dû aux pneus différents. Je me sens compétitif. Nous devons simplement améliorer un peu le package."