Martín espère un déclic : "Quelque chose s'est débloqué dans ma tête"

Jorge Martín a rouvert son compteur au Mans. Après une première victoire au cours de sa saison de rookie en 2021, l'Espagnol n'a pas goûté au succès l'an passé et n'avait connu qu'un top 3 depuis le début de l'année, la deuxième place en course sprint à Portimão. Au Mans, Martín a dominé l'épreuve du samedi de la tête et des épaules.

Un excellent envol l'a fait passer de la cinquième à la deuxième place et très vite, il s'est fait pressant sur Pecco Bagnaia, leader depuis le départ. Un dépassement dès le quatrième tour lui a donné la première place et Martín n'a plus été inquiété, creusant vite un écart de plus d'une seconde sur ses poursuivants. Il ne s'attendait pas à une telle domination.

"Aujourd'hui, je ne m'attendais vraiment pas à gagner", a reconnu le pilote Pramac. "Je pensais que c'était une journée pour préparer la course de demain parce que je ne me sentais pas très bien, hier et ce matin. Je sentais que je n'avais pas la moto pour me battre pour ça mais avec cette température, je me suis senti super bien."

"J'ai pris un bon départ, c'était la première chose. J'étais deuxième après deux virages, c'était bien. C'est sûr que ce sera dur à reproduire demain mais au moins je l'ai fait aujourd'hui."

"Une fois derrière Pecco, j'ai vu qu'il avait un peu de mal devant donc j'ai tenté la manœuvre. J'ai essayé d'attaquer pendant deux tours et j'ai eu cette petite avance d'un peu plus d'une seconde et après j'ai essayé de la garder jusqu'à la fin. J'ai beaucoup profité du moment et dans les deux derniers tours avec deux secondes d'avance, j'ai pu profiter, peut-être trop réfléchir, mais au moins j'ai fini à la première place."

Jorge Martín a survolé la course sprint au Mans

Martín espère justement que cette victoire l'aiderait à moins gamberger au cours des prochaines semaines et qu'elle jouera le rôle de déclic pour lui permettant d'être plus régulièrement à l'avant : "Je sens que quelque chose s'est débloqué dans ma tête. Ce n'est que la course sprint mais je n'avais pas gagné depuis longtemps donc j'avais ça à l'esprit, qui ne me permettait pas d'exploiter tout mon potentiel en piste."

"Il semble que ça revient donc je suis content de ça. J'étais rapide donc j'espère l'être aussi demain. J'espère me battre pour cette victoire. Pour moi, le plus important est d'être sur le podium et de prendre de bons points pour continuer à progresser."

"Ce n'est pas que j'avais un blocage mais quand on a pas gagné depuis longtemps, après une victoire les choses viennent plus facilement", a-t-il ajouté. "On retrouve la confiance et la motivation donc je sens que je suis dans ce moment-là."