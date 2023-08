Quartararo "frappé" par son envie de "gagner à nouveau une course"

C'est un Fabio Quartararo visiblement plus apaisé qui avance dans sa saison désormais. Le Champion du monde 2021, qui a fait son mea culpa après les vacances au sujet de l'agressivité qu'il avait exprimée pour pousser Yamaha à agir, admet avec le recul avoir eu du mal à rester motivé pendant la première partie du championnat.

Aujourd'hui, il assure qu'il "accepte" sa situation, bien qu'il soit très loin des performances dont il est capable. Depuis son arrivée en MotoGP, en 2019, Quartararo a chaque année raflé plusieurs trophées : il a multiplié les podiums lors de sa saison de rookie, puis il a ouvert son compteur de victoires dès l'entame du championnat 2020 et a ensuite gagné pendant trois ans. Cette saison, pour le moment, il n'est pas monté plus haut que la troisième place, lors de la course longue d'Austin puis au sprint d'Assen.

En apparaissant plus apaisé, le pilote Yamaha cherche à retrouver un certain plaisir dans la conduite, alors que le temps peut lui paraître bien long durant cette saison si dense et si avare en satisfactions pour lui. Une façon, aussi, de ne pas s'épuiser mentalement alors qu'il faudra être prêt à rebondir quand sa moto le lui permettra.

"C'est difficile", a-t-il admis à Spielberg lorsqu'il lui a été demandé comment il parvenait à garder sa motivation par rapport à l'époque, pas si lointaine, où il se battait pour les premières places. "Pour être honnête, dans la première partie de la saison je n'étais même pas motivé. Je me suis battu trois années de suite pour le championnat et maintenant je me bats pour les points, donc c'est sûr que la motivation n'était pas spécialement là. Maintenant j'accepte d'être dans cette position, pour retrouver ma motivation, au moins apporter le meilleur feedback possible et essayer d'apprécier un peu [les courses]."

"Je veux aborder cette deuxième partie de la saison d'une manière légèrement différente", a-t-il ajouté à DAZN. "Quand je suis sur la moto, je veux prendre du plaisir et c'est comme ça que les résultats arrivent. Si je termine huitième et que je sais que je me suis donné à 100%, je serai content."

"Je suis frappé de voir à quel point j'ai envie de gagner à nouveau une course. Je ne parle pas d'un championnat, mais d'une course... Au final, c'est ce qui me motive à être ici en MotoGP", a admis le Français. "Je ne veux pas faire une carrière sportive très longue, mais ce qui est clair, c'est que je veux être à nouveau Champion du monde."

Le GP d'Autriche l'avait exalté en 2022, mais Fabio Quartararo a rendu près de 20 secondes au vainqueur cette année.

De toute évidence, Fabio Quartararo ne peut qu'être résigné quant à ses chances au championnat, tant la Yamaha #20 apparaît loin des machines qui, à chaque Grand Prix, animent les avant-postes. Alors que le cap de la mi-saison est atteint, les calculs sont sans appel : le Français occupe la 11e place du championnat, à 178 points du leader Pecco Bagnaia. Sa moyenne par week-end est de 7,3 points, celle de Bagnaia de 25,1 points.

Voilà plus d'un an qu'il n'a plus gagné, depuis le GP d'Allemagne 2022 qui avait vu Bagnaia tomber au plus bas avec 91 points de retard au classement général. L'Italien avait réagi dès la semaine suivante et ouvert alors ce qui désormais a toutes les allures d'un cycle de domination, ayant remporté par la suite un Grand Prix sur deux. Sur les 20 manches qui se sont déroulées depuis, Bagnaia a décroché dix victoires sur un total de 15 podiums (auxquels s'ajoutent neuf médailles en course sprint, dont quatre en or), là où Quartararo a obtenu trois podiums (plus un en course sprint).

Course après course, le pilote Yamaha avance dans sa saison. Il se tourne à présent vers Barcelone, l'une de ses épreuves fétiches, mais sa huitième place dimanche en Autriche n'est pas franchement de nature à rebooster sa confiance.

"J'ai toujours fait une belle course une fois par an. L'année dernière, pour moi, la meilleure course que j'ai faite c'était sur ce circuit, mieux que des victoires", s'est souvenu Quartararo au Red Bull Ring. "Là, on a fini huitième à 20 secondes, donc sincèrement c'est dur d'espérer quelque chose de vraiment positif pour Barcelone mais c'est un circuit où j'ai gagné trois fois, un circuit que j'adore, donc ça motive, c'est sûr. On va espérer vraiment pouvoir faire un très bon résultat."

"Normalement, à Barcelone ou Misano, on aura quelques petites mises à jour à nouveau, mais ça n'est pas certain", a ajouté le pilote Yamaha, désormais tourné vers le test du 11 septembre, au lendemain du GP de Saint-Marin, où il attend de découvrir le prototype de la M1 destinée à la saison 2024. Une étape d'ores et déjà importante pour penser à la suite.

Avec Germán Garcia Casanova