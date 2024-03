Quartararo satisfait malgré la contrainte du pneu medium

Fabio Quartararo n'a pris qu'un petit point en course sprint à Portimão, mais ce résultat conquis dans un contexte particulier lui donne satisfaction. Assuré de disputer la Q2 dès vendredi, le Français s'est emparé de la neuvième place en qualifications cependant il a perdu deux positions dans les deux premiers tours de l'épreuve. Les chutes d'Álex Rins puis Brad Binder lui ont ensuite permis de récupérer la neuvième place, qu'il a gardée jusqu'à l'arrivée.

Quartararo a disputé ce sprint avec un pneu medium à l'arrière, alors que tous les autres avaient opté pour un tendre plus performant, mais qui se dégradait trop vite sur la Yamaha, ce qui était déjà un problème à Losail. "En fait, je m'attendais à une course comme ça parce qu'on était les seuls avec le medium à l'arrière", a confié le Champion du monde 2021. "J'avais d'assez mauvaises sensations avec le tendre."

"La dégradation du pneu est assez forte, donc j'ai préféré souffrir un peu plus dans les deux premiers tours et essayer d'améliorer le rythme, mais c'était assez bon. C'était bien de voir la différence avec d'autres motos, [comme celle] d'Aleix [Espargaró], le pilotage était totalement différent et c'était une bonne information pour nous."

Au micro de Canal+, Quartararo a précisé avoir fait ce choix de pneu "tout simplement parce que le tendre ne tient pas" sur la Yamaha, avec en plus l'espoir de prendre des informations pour la course principale, lors de laquelle le medium devrait être privilégié : "Je pense que déjà, on a pris de l'expérience sur le sprint. Le rythme est différent. Je pense que demain, on partira avec le dur à l'avant et le medium à l'arrière, pour essayer d'optimiser vraiment nos compétences et nos performances avec ces pneus."

Même s'il avait un pneu moins performant, Quartararo est satisfait d'avoir pu obtenir la neuvième place, alors qu'il a souvent été à la peine lors du sprint en 2023 : "Je ne sais pas combien de courses sprint j'ai finies à moins de huit secondes du premier. Je me sentais assez bien avec un pneu différent, j'espère que l'on pourra faire une bonne course demain. Je pense que notre rythme n'est pas trop mauvais avec le medium."

L'expérience prise ce samedi devrait cependant vite afficher certaines limites puisque selon Quartararo, la dégradation de la gomme subie sur la Yamaha reste "un peu trop forte pour essayer de faire un pas en avant", ce qui le pousse à rester modeste dans ses objectifs pour ce dimanche : "Je ne sais pas si ce sera beaucoup mieux mais au moins, on a fait une course avec le medium. Pour moi, ce qui était difficile, c'étaient les deux premiers tours, parce que c'était assez difficile de faire chauffer l'arrière."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mais je pense que ça allait plutôt et que demain, on prendra le dur à l'avant. On ne l'a pas testé du week-end, c'est une grosse erreur de notre part mais ça va. Comme je l'ai dit, on prend de l'expérience. Demain, les pneus devraient être les dur-medium."

"On a fait une erreur en n'essayant pas [le dur] mais ça va, on apprend", a-t-il ajouté, lui qui a déjà expliqué avoir dû renoncer à cette évaluation car elle avait été trop retardée dans son programme du jour. "Demain, pendant le warm-up, même s'il fera assez frais, on testera le dur."

Prendre un meilleur envol sera également une nécessité pour Quartararo : "Ce week-end, je n'en ai pas fait un de bien donc j'espère le garder pour demain."

Yamaha fait un "très bon travail"

Si Quartararo reste relativement serein malgré une Yamaha toujours en difficulté, c'est parce qu'il voit le constructeur ajuster son approche de la compétition. Très critique de l'absence de changements en interne ces dernières années, il a déjà mesuré une évolution significative depuis le début de l'année, qu'il espère voir perdurer dans les prochains mois.

"On ne peut pas vraiment sentir de progrès en deux courses, mais si on compare nos façons de travailler de la Malaisie à maintenant, ça change. On ne peut pas voir la différence entre le Qatar et maintenant, mais entre le test de la Malaisie et aujourd'hui, oui. Mais il y a encore un gros travail devant nous pour retrouver le niveau que l'on veut."

"C'est bien, ils sont en train de faire un très bon travail, mais on essaie toujours d'en avoir plus, et je pense que c'est intéressant de voir si on peut encore un petit peu changer", a-t-il souligné. "Je pense que l'on peut faire des pas en avant jusqu'à la mi-saison."