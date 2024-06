Rins reste prudent : "On est encore loin de finir devant"

Pour le deuxième week-end consécutif, Álex Rins a assuré sa place en Q2 dès le vendredi alors que Fabio Quartararo n'y est pas parvenu au Mugello. Le pilote Yamaha l'a en plus fait avec la manière en prenant une belle deuxième place, sur le circuit où il s'était blessé il y a un an. S'il s'estime légèrement aidé par le test effectué il y a deux semaines sur ce circuit, il se réjouit surtout d'un travail efficace tout au long de la journée, malgré une grosse chute en EL1.

"C'est sûr que le test aide un peu mais je pense que ça a juste aidé dans les 15 premiers tours, dans la séance de la matinée", a tempéré Rins. "Je pense qu'on fait un bon travail depuis la matinée. Déjà à Montmeló, j'arrivais à être assez rapide sur un tour mais sincèrement, ici, en pneus usés, je me sens assez fort. Dans le dernier relais, j'étais seul, j'ai vu au panneautage que j'étais 11e et je me suis dit 'Non, s'il vous plaît, pas cette fois !'"

"J'ai essayé d'attaquer à 100% et j'ai fait un chrono incroyable donc je suis assez content de ça. Sincèrement, le tour n'a pas été parfait, j'ai fait quelques erreurs. On aurait peut-être pu faire mieux de quelques dixièmes mais pas tant. On doit continuer à travailler sur nos réglages de base. Je sentais la moto assez lourde dans les changements de direction donc je suis impatient d'être à demain, après avoir analysé toutes les données."

Le test effectué au Mugello avait été encourageant pour Yamaha, avec un nouvel ensemble aérodynamique qui a porté ses fruits. Rins sent des progrès dans les virages rapides mais veut travailler sur le comportement trop capricieux de sa moto dans les changements de direction.

"C'est sûr qu'ici, la moto marche mieux aérodynamiquement, disons-le comme ça. Il y a des virages rapides, comme l'Arrabiata 1, l'Arrabiata 2, le dernier virage, le virage 12, et je pense que ce nouveau carénage aide un peu à garder plus de vitesse dans ce genre de courbes. Comme je l'ai déjà dit, on est encore loin de finir devant donc on doit continuer à travailler."

Álex Rins Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"L'objectif est d'améliorer la moto", a insisté Rins. "Je sens que dans les changements de direction, la moto est super lourde, comme pendant le test. Mais pendant le test, j'ai fait un 1'45"9, donc j'étais presque sept dixièmes plus rapide [vendredi]. Quand tu vas de plus en plus vite, tout devient plus difficile. Je me suis déjà plaint de l'agilité de la moto pendant le test, imaginez maintenant, elle est encore plus lourde. On doit trouver quelque chose."

Rins a conclu la journée neuf places devant Quartararo, premier des pilotes à devoir disputer la Q1 samedi, mais il minimise l'avantage sur le Français, qui n'a échoué qu'à 0"269 de son chrono : "Il n'a pas pu entrer en Q2 mais il était à deux dixièmes. C'est très serré. Avant de débuter la séance, je discutais avec [...] mon chef mécanicien. On essayait de comprendre quel chrono faire pour entrer [en Q2], pour être au moins dixième. Le chrono que l'on a dit était beaucoup plus lent que celui que l'on a fait donc tout est très serré."