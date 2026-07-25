Qu'est-ce qui fait de Trackhouse une équipe à part en MotoGP ?

Alors que le duel entre Ducati et Aprilia se poursuit de piste en piste, les prétendus seconds rôles du championnat ont commencé à bousculer l'ordre établi. Fabio Di Giannantonio (VR46), Álex Márquez (Gresini) Ai Ogura et Raúl Fernández (tous deux chez Trackhouse) ont tous connu la victoire durant la première partie de la saison, remettant quelque peu en cause la hiérarchie classique.

Chez Ducati, Di Giannantonio a dû mener le combat presque seul, son coéquipier Franco Morbidelli peinant à suivre son rythme et les pilotes Gresini ayant cumulé difficultés et blessures malgré la belle éclaircie qu'a été Jerez pour Álex Márquez. Chez Aprilia, en revanche, Ogura et Fernández ont récemment réussi à surpasser les pilotes d'usine que sont Marco Bezzecchi et Jorge Martín.

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Au cours des cinq derniers week-ends de course, Ogura a marqué 117 points et Fernández 91, ce qui est mieux que Martín (81) et Bezzecchi (44) sur la même période. Seul Marc Márquez, avec 133 points lors de son retour après une opération de l'épaule, a récolté plus de points que le duo de Trackhouse.

Leur ascension a atteint son apogée à Assen, où ils ont signé un superbe doublé tant lors du sprint du samedi que de la course longue du dimanche. Même les membres les plus optimistes de l'écurie américaine n'auraient pu imaginer un week-end aussi parfait aux Pays-Bas, où Fernández a devancé Ogura le samedi avant que le duo n'inverse ses positions dans la course principale, réalisant ainsi un exploit encore plus remarquable.

Il s'agit d'un accomplissement extraordinaire pour une équipe qui n'existait même pas il y a trois ans, même si une grande partie de son personnel actuel travaillait déjà au sein de l'ancienne équipe RNF avant que ce projet en difficulté financière ne s'effondre définitivement. C'est à ce moment-là, à l'approche de la saison 2024, que Justin Marks, propriétaire de Trackhouse, une organisation connue en NASCAR, a perçu l'opportunité d'incarner la touche américaine du MotoGP.

Justin Marks a confié les rênes de son équipe MotoGP à Davide Brivio. Photo de : Trackhouse Racing Team

Au départ, c'est PJ Rashidi - fort d'une expérience en Formule 1, en NASCAR et d'un long passage chez Alpinestars - qui devait diriger les opérations MotoGP de Trackhouse. Cependant, lors des premiers essais de pré-saison en février 2024, il est apparu qu'il serait finalement remplacé par Davide Brivio.

Le parcours de Brivio parle de lui-même. Il a joué un rôle central dans la renaissance de Yamaha en faisant venir Valentino Rossi et en accompagnant ses années les plus fastes avec Iwata, puis c'est lui qui a orchestré le projet de reconstruction de Suzuki ayant abouti au titre mondial de Joan Mir en 2020, avant d'occuper le poste de directeur des projets compétition chez Alpine en Formule 1.

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Un recrutement déterminant pour guider l'équipe

Rétrospectivement, sa nomination en tant que team principal chez Trackhouse Racing s'est avérée déterminante pour l'ascension fulgurante de la formation américaine, aujourd'hui en deuxième position du championnat des équipes.

Contrairement à de nombreux garages en MotoGP, où la direction est assurée par des ingénieurs ou d'anciens pilotes, Brivio apporte un profil bien plus exécutif. Ceux qui ont travaillé avec lui soulignent systématiquement deux qualités déterminantes : ses capacités d'analyse et son empathie. "Pour lui, l'humain est l'un des aspects les plus importants", affirment ceux qui le connaissent bien.

Fernández souligne d'ailleurs régulièrement à quel point l'influence de Brivio - et surtout la confiance qu'il lui a insufflée - a joué un rôle déterminant en lui permettant de faire abstraction du bruit qui a souvent entouré sa carrière et de libérer enfin tout son potentiel. "Davide a été mon plus grand soutien tout au long de ce parcours. Je lui dois énormément pour être arrivé là où je suis aujourd'hui", déclarait-il encore à Assen.

L'impact de Brivio a sans doute été encore plus grand dans l'émergence d'Ai Ogura. Le recrutement du pilote japonais était un pari personnel qui en a surpris plus d'un dans le paddock, d'autant plus que le responsable italien s'était engagé à le faire passer en MotoGP avant même qu'il n'ait décroché le titre Moto2 en 2024.

Depuis, la progression d'Ogura a pleinement justifié cette décision. En gagnant à Assen, il a offert au Japon sa première victoire en MotoGP depuis 22 ans, et il occupe aujourd'hui la deuxième place du championnat. Le fait qu'il ait été recruté par Yamaha pour devenir l'un de ses pilotes d'usine à partir de 2027, aux côtés de Jorge Martín, ne fait que confirmer le flair de Davide Brivio pour repérer les talents.

Assen, un grand week-end pour Trackhouse et ses pilotes. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Ce résultat parfait décroché aux Pays-Bas est venu récompenser tous ces efforts, de la clairvoyance du dirigeant au travail fourni par le staff technique et les pilotes. "C'est un rêve pour n'importe quelle équipe, et surtout sans doute pour une équipe non officielle", réagissait Davide Brivio avec ce double doublé.

"Faire premier et deuxième, c'est quelque chose dont on rêve, tout simplement. Nous l'avons fait dans le sprint, et je m'étais dit 'OK, mais bon, c'est le sprint, on n'est que samedi'… Et puis, ça s'est reproduit dans la course, ce qui compte encore plus ! C'est incroyable, pour plein de raison. Trackhouse est la dernière équipe arrivée dans le paddock, il y a peu de temps, et nous ne sommes pas une équipe d'usine."

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Davide Brivio n'a pas hésite à reconnaître les énormes progrès techniques réalisés par Aprilia. La preuve de l'énorme bond en avant effectué par les RS-GP est d'ailleurs évidente, à en juger par le quadruple des motos de Noale dans les qualifications néerlandaises, avant un doublé dans le sprint et un triplé le dimanche.

Raúl Fernández et Ai Ogura, deux pilotes qui doivent beaucoup à Davide Brivio. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Mais le team principal soulignait aussi la contribution de son équipe, des ingénieurs aux mécaniciens en passant par les pilotes, qui ont tous deux suivi une courbe ascendante depuis l'année dernière.

"On peut vraiment dire qu'ils sont tous les deux à un bon niveau, avec un bon package technique", observait-il aux Pays-Bas. "Ils ont tous les deux grandi, d'une manière différente. Je pense que Raúl est capable à présent d'exprimer son talent, il en est plus conscient. Et Ai gagne en expérience, il apprend petit à petit. En empruntant deux voies différentes, tous les deux ont exploité leur talent et leur grand potentiel."

"Au final, il y a des ingénieurs, des mécaniciens. Chacun a son propre travail. Le mien est de faire en sorte qu'ils soient en condition de performer, qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire, qu'ils aient les moyens de le faire. Ensuite, tous ensemble, nous y allons et nous rêvons de jours comme celui-ci."

S'il met volontiers en avant ses pilotes, beaucoup voient justement dans leur progression la patte de Brivio. Le fait est toutefois que le responsable de l'équipe a encore moins de six mois à passer à son poste actuel avant de rejoindre Honda.

À Barcelone, où son départ à la fin de la saison a été officiellement annoncé, il a commencé à passer la main à celui qui a été nommé comme team manager, Francesco Guidotti. Durant ces quelques mois de transition, c'est Guidotti qui va s'occuper de la planification à long terme, tandis que Brivio reste en charge des opérations sportives de l'équipe pour le reste de la saison. L'avenir dira quelle sera l'ampleur du vide qu'il laissera derrière lui.