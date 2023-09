Pressions : hors des clous, Viñales reçoit un avertissement

Officiellement encadrée depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, la pression de pneu minimale imposée par le MotoGP avait toujours été respectée par les pilotes jusqu'à présent. Maverick Viñales, deuxième de la course ce dimanche à Barcelone, est devenu le premier pilote rattrapé par la patrouille.

Les commissaires de course ont annoncé que Viñales avait roulé "en dessous des pressions de pneus conseillées par le fournisseurs officiel", sans donner des précisions sur le pneu concerné ni l'ampleur de l'infraction, les données étant restées confidentielles depuis la mise en place ce protocole à Silverstone.

La procédure pour encadrer les pressions étant encore nouvelle, la première infraction vaut un simple avertissement à Viñales, qui conserve ainsi sa deuxième place. Une nouvelle infraction en course sprint ou pendant un Grand Prix vaudra une pénalité en temps au pilote espagnol.

LIRE AUSSI - Pénalités, mesures : comment le MotoGP encadre les pressions de pneus

Le règlement impose aux pilotes de rester au dessus de la pression fixée par Michelin pendant au moins la moitié des tours de la course principale, le seuil étant fixé à 30% pour la course sprint.

Viñales a donc disputé plus de la moitié de la course de ce dimanche avec l'un de ses deux pneus au dessous du seuil imposé, visiblement à l'avant puisqu'il est le plus sensible à une montée en température (et donc en pression) et que ce phénomène se produit surtout dans le sillage d'un rival, alors que le pilote Aprilia a passé 19 des 23 tours en tête.

Viñales a en tout cas confirmé avoir eu de grandes difficultés à gérer son pneu avant, ce qui a notamment permis à Aleix Espargaró de revenir sur lui et de le doubler pour s'imposer. "On peut voir que ça ne m'a pas aidé parce que mon pneu avant était détruit", a expliqué Viñales en conférence de presse. "Mais les règles sont les règles, donc j'ai l'avertissement. On utilisera notre joker sur une autre piste. Ça va, ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est qu'on recherche la sécurité. C'est bizarre parce que mon total de tours était bon. C'est peut-être lié au capteur, je ne sais pas. On verra. Mais c'est toujours bien d'être le premier ! [rires]."

Les commissaires de course ont par ailleurs précisé qu'Enea Bastianini devra respecter un long-lap lors du prochain Grand Prix auquel il prendra part. L'Italien a reçu cette sanction pour avoir provoqué l'accrochage du premier départ à Barcelone, mais il était absent pour le second départ en raison de fractures à la jambe et à la main.