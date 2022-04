Zarco fait "profil bas" après la chute du GP d'Argentine

Charger le lecteur audio

Johann Zarco avait de gros espoirs avant le Grand Prix d'Argentine, sur un circuit qui lui a souvent réussi par le passé, mais il a eu besoin de trop de temps pour trouver les bons réglages et une chute a mis fin à sa course, alors qu'il se battait pour entrer dans le top 10. Les deux journées en piste ont laissé un goût amer au Provençal.

"J'ai clairement eu besoin d'un peu de temps pour avaler le zéro en course", a confié Zarco avant les premiers essais du GP des Amériques. "C'est décevant mais ça fait partie du jeu. Je n'aime pas cette partie du jeu. Rien de plus."

Fabio Quartararo s'est plaint d'un manque d'adhérence en début de course mais ce n'est pas ce qui a gêné Johann Zarco, qui s'estime surtout malchanceux : "Je pense que le grip était assez acceptable en course. J'ai raté ma course parce que je n'ai pas vraiment pu me battre et prendre l'avantage au début, puis j'ai fait une erreur."

"Mais ce n'était même pas une erreur, je suis juste tombé. En analysant les données, il n'y a presque rien. [Je suis passé] deux centimètres plus à l'intérieur et j'ai perdu l'avant donc pour moi, le grip n'était pas un problème en début de course."

Zarco reste encouragé par le travail effectué lors des essais à Termas de Río Hondo et espère qu'il portera ses fruits à Austin : "On va continuer à attaquer, à travailler, pour améliorer les sensations et concrétiser ce que je pourrai faire pendant les essais. On a trouvé de bonnes choses, on a de bonnes références mais clairement, l'Argentine n'a pas été payante, donc j'attends."

Des progrès à faire sur l'avant

Les pilotes de l'équipe Ducati officielle ont eux aussi connu des difficultés depuis le début de la saison mais en Argentine, Pecco Bagnaia a estimé que ses sensations sur l'avant étaient "enfin revenues". Ces mêmes sensations ne sont "pas le point fort" de Zarco et n'étant pas aussi sensible que l'Italien, il a du mal à se prononcer sur cet aspect de la moto, évoquant plutôt des problèmes à l'arrière.

"Pecco est très sensible sur l'avant, donc tant qu'il ne pouvait pas trouver de bonnes sensations avec, il ne pouvait pas vraiment être à l'aise en course. Il a fait une très bonne course en Argentine donc c'était un bon point. Me concernant, la moto ne fonctionne pas à la perfection [mais] ça ne vient pas vraiment de l'avant. On a la même moto mais on ne peut pas décrire le problème de la même façon."

La chute de Johann Zarco au GP d'Argentine.

"Pour moi, c'est plutôt [une question de] feeling sur l'arrière, je ne suis pas à l'aise. Mais l'avant, puisque je dirais que c'est l'un des mes points faibles, je travaille dessus et j'essaie de progresser. Même avec cette moto qui ne donnait peut-être pas des sensations idéales pour Pecco, j'ai encore une marge de progrès."

Zarco a un "feeling timide" pour Austin

Johann Zarco se concentre maintenant sur le GP des Amériques, dont les premiers essais débutent ce vendredi. Cinq jours après la chute de Termas de Río Hondo, il retrouve une piste où il était également tombé en course l'an passé, mais où le contexte était particulier puisqu'il venait d'être opéré pour un arm-pump. S'il n'arrive pas totalement en confiance, le pilote Pramac espère un dénouement bien plus favorable.

"C'est un circuit où j'ai beaucoup de difficultés parce qu'il est hypra physique et j'ai un souvenir d'avoir pu rouler vite l'an dernier, mais d'être en difficulté pour enchaîner les tours. Mais après, je sortais juste de l'opération de l'avant-bras, donc en termes de condition physique je n'étais pas au top. Comme j'ai encore ça en tête, pour l'instant j'ai un feeling timide."

"Je vais plutôt faire profil bas pour voir ce que je peux faire, parce qu'en plus, à l'opposée de l'Argentine où je pensais [que ça serait] bien et où ça ne s'est pas bien passé, j'essaie de juste rester déterminé sur ce que je dois faire et on verra comment ça paiera. Mais le circuit est intéressant et je suis toujours en admiration de la réussite de Márquez sur cette piste. C'est vraiment exceptionnel. Et qu'il arrive, c'est à moitié préoccupant, parce qu'on ne sait pas s'il voit clair ! Je pense que même avec un œil crevé, il risque de gagner ici."