Alpine attend beaucoup d'un nouvel aileron avant à Silverstone

En prenant seulement trois points sur l'ensemble du week-end en Autriche, et ce malgré une course sprint, Alpine n'a pas fait une bonne opération sur le Red Bull Ring. Un maigre bilan, rendu plus indigeste encore par le bond en avant de McLaren avec ses évolutions, qui ont permis à Lando Norris d'inscrire 12 points en course avec la quatrième place.

Le développement de l'A523, lui, doit justement connaître un nouveau tournant dès la fin de la semaine à Silverstone. La monoplace tricolore sera en effet dotée d'un nouvel aileron avant dont les ingénieurs d'Enstone attendent beaucoup pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

"On est impatient", confirme Esteban Ocon. "Plusieurs équipes ont progressé lors des deux derniers Grands Prix, et on doit certainement faire de même. Alors j'ai hâte de voir ce que l'on peut faire. Ce que l'on va introduire à Silverstone sera un pas en avant, et on a d'autres choses qui vont arriver aussi avant la trêve estivale."

"On se concentre toujours sur les écuries qui nous devancent, c'est très clair, mais on peut voir que les équipes qui sont derrière redoublent également d'efforts. On ne peut pas se permettre de laisser Lando [Norris] terminer cinquième trop souvent comment ça, sinon McLaren va nous rattraper assez vite."

Les nouveautés sur la monoplace, Pierre Gasly les attend lui aussi avec impatience, lui qui a finalement dû se contenter des deux points de la neuvième place sur le Red Bull Ring.

"Il est certain que ça va nous apporter de la performance", avance le Français. "J'espère que Silverstone sera un circuit qui nous conviendra un peu mieux, car l'Autriche, c'est toujours un peu particulier. J'ai hâte d'être au week-end prochain et de voir ce que l'on va en tirer."

"Je dirais que par rapport à Mercedes et Aston Martin, il nous manque probablement deux ou trois dixièmes depuis le début de l'année. McLaren a fait un gros pas en avant. Est-ce que ça vient uniquement de nous ? Je n'en suis pas sûr, mais on va faire le point et il faut que l'on trouve ces deux ou trois dixièmes qui nous manquent."

À la tête de l'écurie Alpine, Otmar Szafnauer n'a pas caché son insatisfaction après le Grand Prix d'Autriche. "Ce résultat final met en évidence nos lacunes, notamment notre capacité à nous battre le jour de la course avec nos plus proches rivaux, qui ont actuellement quelques dixièmes de seconde d’avance sur nous", insiste-t-il. "La semaine prochaine, nous aurons une évolution sur la voiture à Silverstone et nous avons hâte d’ajouter davantage de performances lors des épreuves à venir."