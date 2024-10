Le test décisif qui a convaincu Mercedes de titulariser Antonelli

Promu de manière météorique par Mercedes pour succéder dès l'an prochain à Lewis Hamilton aux côtés de George Russell, Kimi Antonelli a convaincu l'écurie allemande qu'il méritait sa place malgré l'apprentissage de la Formule 1 encore conséquent qui l'attend.

Dès l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, en février dernier, le nom du jeune Italien s'est imposé comme une candidature naturelle. Mercedes a toutefois pris le temps d'évaluer toutes les options, flirtant même avec Max Verstappen, tout en suivant de près les progrès de son jeune protégé en Formule 2.

Cependant, ce sont surtout les séances d'essais privés au volant d'une F1 de 2022 (baptisées TPC) qui ont été décisifs. Le natif de Bologne pointe ainsi des tests réalisés durant l'été, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Un peu plus d'un mois plus tard, sa titularisation pour 2025 était officialisée par Mercedes à Monza.

"Pendant les TPC, ils ont été impressionnés par la rapidité avec laquelle j'ai atteint la limite et les chronos fixés par Mercedes", a-t-il expliqué lors de l'événement "Il Festival dello Sport" organisé par La Gazzetta dello Sport. "Je dois dire que le facteur avec lequel j'ai eu le plus de mal pendant les essais était le rythme de course. Néanmoins, lors des deux derniers jours d'essais à Spa, j'ai amélioré considérablement mon rythme de course, ce qui a poussé Mercedes à me faire signer."

"Jusqu'ici, leur idée était de me mettre dans la Mercedes en 2025, mais ils voulaient d'abord voir si je pouvais améliorer mes faiblesses. Pendant ces essais à Spa, j'ai fait une belle progression et ça a convaincu Mercedes. Avant la trêve estivale, j'ai eu un appel téléphonique avec Wolff, mon ingénieur et d'autres membres de l'écurie, et ils m'ont dit que je serai l'un des pilotes en 2025. C'était un chouette moment."

"On apprend beaucoup de chose à travers l'expérience, et en Formule 1 il y a énormément de données que l'on peut consulter, même la télémétrie en direct, de sorte que l'ingénieur peut te dire en temps réel ce qu'il faut améliorer. Dès le tour suivant, tu peux appliquer ce que l'ingénieur te dit et progresser."

"Dans l'ensemble, lors de ces essais ils ont essayé de me laisser faire, d'apprendre par moi-même sans me donner trop de directives. Lors du test à Spa, j'ai progressé dans les sensations avec les pneus, l'anticipation de la dégradation et le maintien du rythme, qui sont des aspects essentiels en course."

Un volant de F1 à la maison

Pour se préparer à sauter dans le grand bain, le travail dans le simulateur prend également une part essentielle. Et l'apprenti Antonelli va également avoir ses devoirs à faire à la maison !

"Ce sera aussi important d'apprendre à ne pas perdre la concentration quand quelqu'un parle depuis le muret des stands, car ils font ça pour donner des informations utiles", souligne-t-il. "Lors des essais, ils me parlent de plus en plus, car en F1 c'est crucial d'apprendre les procédures. Quand on te demande de faire un changement, il faut savoir quel bouton toucher sur le volant et ce que ça entraîne."

"Ce sont toutes ces choses que j'apprends et auxquelles je m'habitue, donc je fais aussi des tests pour apprendre les procédures et m'habituer à avoir quelqu'un qui me parle dans la radio en permanence. Mercedes va m'envoyer un volant et un petit simulateur chez moi pour que j'apprenne à faire des départs et que je puisse m'entraîner. Le volant est celui de la Formule 1, donc ça m'aidera à mémoriser les boutons, car à haute vitesse on n'a pas le temps de regarder le volant, il faut le connaître par cœur"

Malgré la quantité astronomique d'informations à ingurgiter, et l'expérience à bâtir au fil des prochains mois, Kimi Antonelli se sent "prêt pour la F1" sur le plan du rythme pur mais sait qu'il y aura "beaucoup de travail à faire sur la manière de gérer le week-end du mieux possible".

Avec quels objectifs pour sa première campagne ? "Gagner quelques Grands Prix serait un rêve. Ce ne sera pas facile, car toutes les écuries auront une voiture compétitive, donc ce sera très difficile mais c'est l'objectif. Des podiums, ce serait bien, mais le principal objectif est de gagner."

Propos recueillis par Gianluca D'Alessandro