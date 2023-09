Maux de dos : Norris a dû prendre des mesures radicales

Les F1 nouvelle génération, en piste depuis la saison 2022, ont fait couler beaucoup d'encre par leur marsouinage – ces rebonds incessants du châssis à haute vitesse, liés à l'effet de sol. Ce phénomène a globalement été éradiqué, même s'il est encore occasionnellement aperçu, notamment chez Mercedes. La FIA a pris des mesures en ce sens au bout de quelques mois, car les pilotes craignaient à la fois pour leur sécurité et leur santé.

Lando Norris, lui, pâtit encore des nouvelles F1, puisqu'il souffre de maux de dos non négligeables depuis la saison dernière. Il lui a donc fallu prendre des mesures radicales : renoncer aux loisirs néfastes pour sa santé, mais aussi à des activités importantes pour son activité de pilote, comme les trois à sept kilomètres de marche lors du tour de reconnaissance de chaque circuit, les jeudis de Grand Prix.

"Beaucoup de choses ont déjà été mises en place", déclare Norris. "Par exemple, j'ai déjà moulé deux nouveaux baquets. Tout d'abord, c'était pire l'an dernier que cette année. Quasiment tous les ans jusqu'à l'an dernier, je m'en tirais en montant dans la voiture sans faire la moindre préparation physique. Je faisais toujours ça, mais je m'en tirais. Maintenant, je suis obligé de le faire. Je dois m'étirer, je dois faire toutes ces choses-là. Matin et soir, avant chaque séance. Sinon, j'ai toujours beaucoup plus de difficultés au niveau du dos."

"Ce n'est pas qu'une question de sport auto, ce sont d'autres choses. C'est quelque chose sur quoi je dois travailler en général de toute façon. Mais certains changements sur la voiture ces dernières années n'aident vraiment pas. La situation a vraiment empiré l'an dernier : tous les jours, j'avais du mal à dormir, j'avais mal en permanence. Et maintenant, je suis dans une bien meilleure situation."

"Je dois en payer le prix pour certaines choses, comme jouer au golf ou certains sports. Même le tour du circuit, dès que je fais le tour du circuit à pied, j'ai vraiment du mal. J'ai donc dû réduire mes tours de circuit à pied, de petites choses dont je me suis peut-être rendu compte qu'elles m'aident pas mal, juste pour être dans une meilleure situation."

"Je suis plus heureux désormais. Enfin, j'adorerais faire plus de golf – et même certaines choses comme le cyclisme et la course à pied, mais j'ai mal au dos, alors je ne peux pas faire tout ce que je voudrais."

Lando Norris (McLaren)

Le sujet est en tout cas pris très au sérieux du côté de McLaren, où l'on se tient prêt à effectuer tous les ajustements requis pour le bien-être du pilote.

"Nous suivons ce sujet de très près avec Lando et évidemment, cela viendra en partie – comme il l'a expliqué lui-même – de sa propre compréhension de ce dont son corps a besoin en matière de conditionnement potentiel, de position nécessaire dans la voiture pour être à l'aise, afin d'éviter ce genre de problèmes", indique le directeur d'équipe Andrea Stella. "De notre côté, il y a beaucoup de variables que nous pouvons ajuster, mais nous devons savoir exactement sur quoi nous focaliser. Alors c'est vraiment un travail en cours."

"Il n'y a pas de révolution dans les tuyaux en matière de position dans le cockpit, quant à savoir à quel point ce sera redressé : nous sommes au milieu de ce processus. J'imagine que nous en saurons un peu plus à l'avenir mais pour l'instant, ça semble s'améliorer au bout d'une saison. Alors nous espérons d'une certaine manière que ça va progressivement se résoudre tout seul, grâce au travail que fait Lando et à l'adaptation de son mode de vie, comme on l'a entendu. Je sais combien ça doit faire mal à un golfeur si passionné !"

Désormais, Norris croise simplement les doigts pour que ses difficultés actuelles ne préfigurent pas son avenir : "J'espère qu'il n'y a pas d'effets sur le long terme". Ces maux de dos ne l'empêchent en tout cas pas d'être le leader de McLaren, avec 201 points au compteur depuis le début de la saison dernière contre 73 à l'actif de ses coéquipiers Daniel Ricciardo et Oscar Piastri.

Propos recueillis par Filip Cleeren